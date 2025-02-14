Погода сьогодні, 14 лютого, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Люди йдуть вулицею під час ожеледиці. Фото ілюстративне: УНІАН

Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 14 лютого, надали синоптики. Буде хмарно, й очікується зміна синоптичної ситуації.

Про це в четвер, 13 лютого, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 14 лютого

Карта "Прогноз погоди" від Укргідрометцентру

"Холодне повітря почне відступати у східному напрямку, а до України переміститься тепліша повітряна маса із Західної Європи, тож у більшості областей температура підвищиться, особливо вночі. До того ж, атмосферний фронт зумовить у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях невеликий сніг, на заході з дощем", — зазначають синоптики.

Вітер дутиме з південного заходу, а вдень на заході країни — з північного заходу. Його швидкість становитиме 7–12 м/с.

Карта температур від Meteopost.com

У Києві та Київській області буде хмарно. Уночі без опадів, а вдень невеликий мокрий сніг. Південно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. В області нічна температури становитиме -3...-8 °С, а денна — -2...+3 °С. У Києві вночі буде -5...-7 °С, а вдень — 0...+2 °С.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Карта "Небезпечні метеорологічні явища" від Укргідрометцентру

У західних областях на дорогах ожеледиця (І, жовтий, рiвень небезпечності). Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на дорогах.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Карта "Атмосферний фронт". Фото: Wetterpade

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 14 лютого в Україні очікується досить тепла погода. Протягом дня температура повітря становитиме +1...+6 °С, а в південній частині — +6...+9 °С. Уночі стовпчики термометрів опустяться до -5...-12 °С, а на крайньому заході буде +1...+3 °С.

"У п'ятницю холодний атмосферний фронт із північного заходу принесе сніг у західні, північні області, торкнеться частково центральної частини. На півдні та сході без опадів", — прогнозує Діденко.

У Києві 14 лютого очікується сніг і рвучкий південно-західний вітер. Уночі у столиці буде мороз до -6 °С, а вдень потепліє до +2 °С.

Нагадаємо, у Львові 14 лютого очікується мокрий сніг і дощ. Пориви вітру сягатимуть 12 м/с.

Раніше синоптик Наталка Діденко повідомила, що 14 лютого в Україні буде атмосферний фронт, який зумовить снігопади. Щоправда, удень повітря в деяких областях прогріється до +9 °С.