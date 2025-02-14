Погода сьогодні, 14 лютого, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Прогноз погоди на сьогодні — синоптики попереджають про небезпеку
Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 14 лютого, надали синоптики. Буде хмарно, й очікується зміна синоптичної ситуації.
Про це в четвер, 13 лютого, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Яка погода буде в Україні 14 лютого
"Холодне повітря почне відступати у східному напрямку, а до України переміститься тепліша повітряна маса із Західної Європи, тож у більшості областей температура підвищиться, особливо вночі. До того ж, атмосферний фронт зумовить у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях невеликий сніг, на заході з дощем", — зазначають синоптики.
Вітер дутиме з південного заходу, а вдень на заході країни — з північного заходу. Його швидкість становитиме 7–12 м/с.
У Києві та Київській області буде хмарно. Уночі без опадів, а вдень невеликий мокрий сніг. Південно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. В області нічна температури становитиме -3...-8 °С, а денна — -2...+3 °С. У Києві вночі буде -5...-7 °С, а вдень — 0...+2 °С.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища
У західних областях на дорогах ожеледиця (І, жовтий, рiвень небезпечності). Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на дорогах.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 14 лютого в Україні очікується досить тепла погода. Протягом дня температура повітря становитиме +1...+6 °С, а в південній частині — +6...+9 °С. Уночі стовпчики термометрів опустяться до -5...-12 °С, а на крайньому заході буде +1...+3 °С.
"У п'ятницю холодний атмосферний фронт із північного заходу принесе сніг у західні, північні області, торкнеться частково центральної частини. На півдні та сході без опадів", — прогнозує Діденко.
У Києві 14 лютого очікується сніг і рвучкий південно-західний вітер. Уночі у столиці буде мороз до -6 °С, а вдень потепліє до +2 °С.
Нагадаємо, у Львові 14 лютого очікується мокрий сніг і дощ. Пориви вітру сягатимуть 12 м/с.
Раніше синоптик Наталка Діденко повідомила, що 14 лютого в Україні буде атмосферний фронт, який зумовить снігопади. Щоправда, удень повітря в деяких областях прогріється до +9 °С.
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