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Прогноз магнитных бурь на сегодня — какая опасность для метеозависимых

28 сентября 2024 11:35
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнитные бури 28 сентября — прогноз для метеозависимых
Головная боль у женщины. Фото: Pexels
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Магнитных бурь в субботу, 28 сентября, на Земле не ожидается. За последние сутки солнечная активность была на умеренном уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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За последние 24 часа на Солнце произошли четыре вспышки класса С и одна М1.4.

Вспышки M-класса являются средними из крупных. Известно, что М1.4 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Также возможен солнечный радиационный шторм.

Геомагнитное поле будет спокойного уровня. Солнечная активность ожидается низкой с вероятностью вспышки класса X.

Прогноз магнитных бурь на 28 сентября
Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Солнечная активность на 28 сентября:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 5%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%;
  • количество солнечных пятен — 87.

Как уменьшить негативное влияние магнитных бурь на самочувствие

Чтобы не страдать от воздействия магнитных бурь, соблюдайте следующие рекомендации:

  • Высыпайтесь — спите не менее 7-8 часов;
  • регулярно и правильно питайтесь;
  • не злоупотребляйте кофеином, не пейте алкоголь;
  • больше гуляйте и получайте хорошие эмоции;
  • уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • соблюдайте нормальный режим дня;
  • больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных усилий.

Напомним, в Украине 28 сентября будет переменная облачность. Днем в западных и Житомирской областях кратковременные дожди и грозы.

Также во Львове объявили штормовое предупреждение. Ожидаются ливни с градом и шквальный ветер.

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