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Прогноз магнітних бур на сьогодні — яка небезпека для метеозалежних

28 вересня 2024 11:35
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнітні бурі 28 вересня — прогноз для метеозалежних
Головний біль у жінки. Фото: Pexels
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Магнітних бур у суботу, 28 вересня, на Землі не очікується. Протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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За останні 24 години на Сонці сталися чотири спалахи класу С та один М1.4. 

Спалахи M-класу є середніми з великих. Відомо, що М1.4 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також можливий сонячний радіаційний шторм.

Геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність очікується низькою з ймовірністю спалаху класу Х.

Прогноз магнітних бур на 28 вересня
Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Сонячна активність на 28 вересня:

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 5%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%;
  • імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%;
  • кількість сонячних плям — 87.

Як зменшити негативний вплив магнітних бур на самопочуття

Аби не страждати від впливу магнітних бур, дотримуйтеся таких рекомендацій:

  • Висипайтеся — спіть не менше 7-8 годин;
  • регулярно та правильно харчуйтеся;
  • не зловживайте кофеїном, не пийте алкоголь;
  • більше гуляйте й отримуйте хороші емоції;
  • зменште фізичне та психоемоційне навантаження;
  • дотримуйтеся нормального режиму дня;
  • більше відпочивайте та відмовтеся від справ, які потребують надмірних зусиль.

Нагадаємо, в Україні 28 вересня буде мінлива хмарність. Вдень у західних і Житомирській областях помірні дощі та грози.

Також у Львові оголосили штормове попередження. Очікуються зливи із градом і шквальний вітер.

космос Сонце самопочуття магнітні бурі прогнози погане самопочуття

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