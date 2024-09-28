Магнітні бурі 28 вересня — прогноз для метеозалежних

Прогноз магнітних бур на сьогодні — яка небезпека для метеозалежних
Магнітних бур у суботу, 28 вересня, на Землі не очікується. Протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 28 вересня
За останні 24 години на Сонці сталися чотири спалахи класу С та один М1.4.
Спалахи M-класу є середніми з великих. Відомо, що М1.4 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також можливий сонячний радіаційний шторм.
Геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність очікується низькою з ймовірністю спалаху класу Х.
Сонячна активність на 28 вересня:
- Можливість малого геомагнітного шторму — 5%;
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%;
- імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%;
- кількість сонячних плям — 87.
Як зменшити негативний вплив магнітних бур на самопочуття
Аби не страждати від впливу магнітних бур, дотримуйтеся таких рекомендацій:
- Висипайтеся — спіть не менше 7-8 годин;
- регулярно та правильно харчуйтеся;
- не зловживайте кофеїном, не пийте алкоголь;
- більше гуляйте й отримуйте хороші емоції;
- зменште фізичне та психоемоційне навантаження;
- дотримуйтеся нормального режиму дня;
- більше відпочивайте та відмовтеся від справ, які потребують надмірних зусиль.
Нагадаємо, в Україні 28 вересня буде мінлива хмарність. Вдень у західних і Житомирській областях помірні дощі та грози.
Також у Львові оголосили штормове попередження. Очікуються зливи із градом і шквальний вітер.
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