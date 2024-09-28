Магнітні бурі 28 вересня — прогноз для метеозалежних

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Магнітних бур у суботу, 28 вересня, на Землі не очікується. Протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 28 вересня

За останні 24 години на Сонці сталися чотири спалахи класу С та один М1.4.

Спалахи M-класу є середніми з великих. Відомо, що М1.4 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також можливий сонячний радіаційний шторм.

Геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність очікується низькою з ймовірністю спалаху класу Х.

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Сонячна активність на 28 вересня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%;

імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%;

кількість сонячних плям — 87.

Як зменшити негативний вплив магнітних бур на самопочуття

Аби не страждати від впливу магнітних бур, дотримуйтеся таких рекомендацій:

Висипайтеся — спіть не менше 7-8 годин;

регулярно та правильно харчуйтеся;

не зловживайте кофеїном, не пийте алкоголь;

більше гуляйте й отримуйте хороші емоції;

зменште фізичне та психоемоційне навантаження;

дотримуйтеся нормального режиму дня;

більше відпочивайте та відмовтеся від справ, які потребують надмірних зусиль.

Нагадаємо, в Україні 28 вересня буде мінлива хмарність. Вдень у західних і Житомирській областях помірні дощі та грози.

Також у Львові оголосили штормове попередження. Очікуються зливи із градом і шквальний вітер.