Прогноз погоди в Україні на суботу, 28 вересня, від Укргідрометцентру

Люди йдуть вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Прогноз погоди в Україні на суботу, 28 вересня, повідомили синоптики. Буде мінлива хмарність. Уночі на крайньому заході країни, а вдень у західних і Житомирській областях помірні дощі та грози. У Закарпатській і Львівській областях удень місцями значні дощі. На іншій території України без опадів.

Про це в п'ятницю, 27 вересня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде 28 вересня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Переважно південний вітер із переходом у західних областях на північно-західний дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. Температура вночі становитиме +13...+18 °С. Удень +23...+28 °С. У більшості західних областей +19...+24 °С.

Карта температур в України від Укргідрометцентру

На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Швидкість південного вітру становитиме 7–12 м/с. Температура повітря в області вночі опуститься +13...+18 °С, а вдень потеплішає до +23...+28 °С. У столиці вночі буде +16...+18 °С, а вдень +25...+27 °С.

Попередження про пожежну небезпеку

Карта "Пожежна небезпека в Україні" від Укргідрометцентру

У суботу та неділю, 28 та 29 вересня, у центральних, більшості північних, південних, Харківській (28 вересня й у Чернівецькій) областях та в Криму надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, найближчими вихідними, 28 та 29 вересня, зміниться погода в західних областях. У суботу, 28 вересня, у цих регіонах очікується невелике зниження температури, а атмосферний фронт принесе дощі. А от у неділю, 29 вересня, на заході країни буде сильне похолодання. Удень максимальна температура повітря становитиме не більше +10...+14 °С, до того ж очікуються дощі, місцями навіть сильні.

На решті території України затримається комфортна погода. Щоправда, дощі із західних областей можуть дійти ще до Вінницької та Житомирської областей. Температура повітря в більшості областей буде +22...+26 °С, а на сході навіть +27...+28 °С.

"Тепла погода в більшості областей утримається. На заході поступове похолодання та дощі в суботу. Також сильні дощі та похолодання в неділю", — підсумувала Діденко.

Нагадаємо, у Львові на суботу, 28 вересня, оголосили штормове попередження. Очікуються зливи із градом і шквальний вітер.

Також ми повідомляли, що в Києві в суботу, 28 вересня, буде тепло. Удень повітря прогріється до +23...+28 °С. Щоправда, синоптики зазначають, що найближчими днями у столиці буде похолодання.