Прогноз погоды в Украине на субботу, 28 сентября, от Укргидрометцентра и Наталки Диденко

Люди идут по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Прогноз погоды в Украине на субботу, 28 сентября, сообщили синоптики. Переменная облачность. Ночью на крайнем западе страны, днем в западных и Житомирской областях умеренные дожди и грозы. В Закарпатской и Львовской областях днем местами небольшие дожди. На остальной территории Украины без осадков.

Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет 28 сентября

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Преимущественно южный ветер с переходом в западных областях на северо-западный будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Температура ночью составит +13...+18 °С. Днем +23...+28 °С. В большинстве западных областей +19…+24 °С.

Карта температур в Украине от Укргидрометцентра

В Киевской области переменная облачность, без осадков. Скорость южного ветра составит 7–12 м/с. Температура воздуха в области ночью опустится +13...+18 °С, а днем потеплеет до +23...+28 °С. В столице ночью будет +16...+18 °С, а днем +25...+27 °С.

Предупреждение о пожарной опасности

Карта "Пожарная опасность в Украине" от Укргидрометцентра

В субботу и воскресенье, 28 и 29 сентября, в центральных, большинстве северных, южных, Харьковской (28 сентября и Черновицкой) областях и в Крыму чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в ближайшие выходные, 28 и 29 сентября, изменится погода в западных областях. В субботу, 28 сентября, в этих регионах ожидается небольшое понижение температуры, а атмосферный фронт принесет дожди. В воскресенье, 29 сентября, на западе страны будет сильное похолодание. Днем максимальная температура воздуха будет не больше +10...+14 °С, к тому же ожидаются дожди, местами даже сильные.

На остальной территории Украины задержится комфортная погода. Правда, дожди из западных областей могут дойти еще до Винницкой и Житомирской областей. Температура воздуха в большинстве областей будет +22...+26 °С, а на востоке даже +27...+28 °С.

"Теплая погода в большинстве областей сохранится. На западе постепенное похолодание и дожди в субботу. Также сильные дожди и похолодание в воскресенье", — подытожила Диденко.

Напомним, во Львове на субботу, 28 сентября, объявили штормовое предупреждение. Ожидаются ливни с градом и шквальный ветер.

Также мы сообщали, что в Киеве в субботу, 28 сентября, будет тепло. Днем воздух прогреется до +23...+28 °С. Правда, синоптики отмечают, что в ближайшие дни в столице похолодает.