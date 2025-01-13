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Прогноз магнитных бурь на сегодня — к чему готовиться

13 января 2025 11:35
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз магнитных бурь на сегодня 13 января — к чему готовиться метеозависимым
Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Магнитных бурь в понедельник, 13 января, не ожидается на Земле. В течение последних суток солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 13 января

За последние 24 часа на Солнце произошла одна вспышка класса С, которая практически не влияет на Землю.

Сегодня геомагнитное поле будет тихого или нестабильного уровня. Ожидается солнечная активность на низком уровне, с маловероятным возникновением вспышки класса X.

Магнитные бури 13 января
Главная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Солнечная активность на 13 января:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
  • Количество солнечных пятен — 24

Как побороть негативные последствия магнитных бурь

Чтобы уменьшить негативные последствия магнитных бурь, рекомендуется:

  • планировать прогулки на свежем воздухе;
  • регулярно отдыхать, обеспечить достаточный сон;
  • придерживаться здорового питания и пить достаточно воды;
  • уменьшить стресс и физические нагрузки;
  • в случае ухудшения самочувствия обращаться к врачу.

Напомним, 31 декабря американская компания SpaceX осуществила свой последний запуск в 2024 году, выведя в космос 21 спутник для интернет-системы Starlink.

Также в этом месяце можно будет видеть уникальные астрономические наблюдения. В частности, речь идет о параде планет.

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