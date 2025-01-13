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Прогноз магнітних бур на сьогодні — до чого готуватися

13 січня 2025 11:35
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз магнітних бур на сьогодні 13 січня — до чого готуватися метеозалежним
Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Магнітних бур у понеділок, 13 січня, не очікується на Землі. Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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За останні 24 години на Сонці стався один спалах класу С, який практично не впливає на Землю.

Сьогодні геомагнітне поле буде тихого або нестабільного рівня. Очікується сонячна активність на низькому рівні, з малоймовірним виникненням спалаху класу X.

Магнітні бурі 13 січня
Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Сонячна активність на 13 січня:

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
  • Кількість сонячних плям — 24

Як побороти негативні наслідки магнітних бур

Щоб зменшити негативні наслідки магнітних бур, рекомендується:

  • планувати прогулянки на свіжому повітрі;
  • регулярно відпочивати, забезпечити достатній сон;
  • дотримуватись здорового харчування та пити достатньо води;
  • зменшити стрес та фізичні навантаження;
  • у разі погіршення самопочуття звертатися до лікаря.

Нагадаємо, 31 грудня американська компанія SpaceX здійснила свій останній запуск у 2024 році, вивівши в космос 21 супутник для інтернет-системи Starlink.

Також цього місяця можна буде бачити унікальні астрономічні спостереження. Зокрема, йдеться про парад планет.

космос самопочуття магнітні бурі погане самопочуття Земля

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