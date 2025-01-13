Прогноз магнітних бур на сьогодні 13 січня — до чого готуватися метеозалежним

Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Магнітних бур у понеділок, 13 січня, не очікується на Землі. Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 13 січня

За останні 24 години на Сонці стався один спалах класу С, який практично не впливає на Землю.

Сьогодні геомагнітне поле буде тихого або нестабільного рівня. Очікується сонячна активність на низькому рівні, з малоймовірним виникненням спалаху класу X.

Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Сонячна активність на 13 січня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%

Кількість сонячних плям — 24

Як побороти негативні наслідки магнітних бур

Щоб зменшити негативні наслідки магнітних бур, рекомендується:

планувати прогулянки на свіжому повітрі;

регулярно відпочивати, забезпечити достатній сон;

дотримуватись здорового харчування та пити достатньо води;

зменшити стрес та фізичні навантаження;

у разі погіршення самопочуття звертатися до лікаря.

Нагадаємо, 31 грудня американська компанія SpaceX здійснила свій останній запуск у 2024 році, вивівши в космос 21 супутник для інтернет-системи Starlink.

Також цього місяця можна буде бачити унікальні астрономічні спостереження. Зокрема, йдеться про парад планет.