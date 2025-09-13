Видео
Зеленский ответил на информацию о продвижении РФ на востоке
Прогноз геомагнитной активности на субботу — что известно

Прогноз геомагнитной активности на субботу — что известно

Ua ru
Дата публикации 13 сентября 2025 17:10
Грозят ли сегодня магнитные бури — ответ астросиноптиков
Головная боль. Фото иллюстративное: Spine and Pain Clinics of North America

В субботу, 13 сентября, геомагнитное поле Земли будет оставаться спокойным, поэтому магнитных бурь не прогнозируют. Солнечная активность низкая, хотя есть вероятность слабых вспышек М-класса, которые существенно не повлияют на Землю.

Об этом информирует Meteoprog в воскресенье, 13 сентября.

Читайте также:

Прогноз магнитных бурь на 13 сентября

В течение последних 24 часов на Солнце зафиксировали шесть вспышек класса С, которые не несут значительной угрозы для Земли. Специалисты прогнозируют, что в субботу геомагнитное поле будет оставаться стабильным и не будет вызывать бурь. Солнечная активность остается на низком уровне, но возможны отдельные вспышки М-класса.

Солнечная активность на 13 сентября

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
  • Количество солнечных пятен — 18.
Прогноз геомагнитной активности на субботу — что известно - фото 1
Метеозависимость. Фото: Wake Spine & Pain Specialists

Как влияют магнитные бури на здоровье людей

Медики напоминают, что магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие, особенно у людей с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями. Среди основных последствий называют колебания давления, головную боль, повышенную усталость и нарушение сна. Именно поэтому предупреждения о геомагнитных колебаниях важны для контроля рисков инфарктов и инсультов.

Напомним, что первый месяц осени полон важных астрологических событий, которые приносят изменения и внутренние трансформации.

Ранее мы также информировали, что костный бульон считают настоящим эликсиром здоровья благодаря его питательности и пользе.

погода Солнце здоровье магнитные бури метеозависимость
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
