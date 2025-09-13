Грозят ли сегодня магнитные бури — ответ астросиноптиков

Головная боль. Фото иллюстративное: Spine and Pain Clinics of North America

В субботу, 13 сентября, геомагнитное поле Земли будет оставаться спокойным, поэтому магнитных бурь не прогнозируют. Солнечная активность низкая, хотя есть вероятность слабых вспышек М-класса, которые существенно не повлияют на Землю.

Об этом информирует Meteoprog в воскресенье, 13 сентября.

Прогноз магнитных бурь на 13 сентября

В течение последних 24 часов на Солнце зафиксировали шесть вспышек класса С, которые не несут значительной угрозы для Земли. Специалисты прогнозируют, что в субботу геомагнитное поле будет оставаться стабильным и не будет вызывать бурь. Солнечная активность остается на низком уровне, но возможны отдельные вспышки М-класса.

Солнечная активность на 13 сентября

Возможность малого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

Количество солнечных пятен — 18.

Метеозависимость. Фото: Wake Spine & Pain Specialists

Как влияют магнитные бури на здоровье людей

Медики напоминают, что магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие, особенно у людей с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями. Среди основных последствий называют колебания давления, головную боль, повышенную усталость и нарушение сна. Именно поэтому предупреждения о геомагнитных колебаниях важны для контроля рисков инфарктов и инсультов.

