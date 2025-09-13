Відео
Головна Метео Прогноз геомагнітної активності на суботу — що відомо

Прогноз геомагнітної активності на суботу — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 17:10
Чи загрожують сьогодні магнітні бурі — відповідь синоптиків
Головний біль. Фото ілюстративне: Spine and Pain Clinics of North America

У суботу, 13 вересня, геомагнітне поле Землі залишатиметься спокійним, тож магнітних бур не прогнозують. Сонячна активність низька, хоча є ймовірність слабких спалахів М-класу, які суттєво не вплинуть на Землю.

Про це інформує Meteoprog у неділю, 13 вересня.

Прогноз магнітних бур на 13 вересня

Впродовж останніх 24 годин на Сонці зафіксували шість спалахів класу С, які не несуть значної загрози для Землі. Фахівці прогнозують, що у суботу геомагнітне поле залишатиметься стабільним і не викликатиме бур. Сонячна активність залишається на низькому рівні, але можливі окремі спалахи М-класу.

Сонячна активність на 13 вересня

  • Можливість малого геомагнітного шторму – 1%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу – 30%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу – 1%
  • Кількість сонячних плям – 18
Прогноз геомагнітної активності на суботу — що відомо - фото 1
Метеозалежність. Фото: Wake Spine & Pain Specialists

Як впливають магнітні бурі на здоров'я людей

Медики нагадують, що магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття, особливо у людей із серцево-судинними та хронічними захворюваннями. Серед основних наслідків називають коливання тиску, головний біль, підвищену втому й порушення сну. Саме тому попередження про геомагнітні коливання важливі для контролю ризиків інфарктів та інсультів.

Нагадаємо, що перший місяць осені сповнений важливих астрологічних подій, які приносять зміни та внутрішні трансформації. 

Раніше ми також інформували, що кістковий бульйон вважають справжнім еліксиром здоров’я завдяки його поживності та користі. 

погода Сонце здоров'я магнітні бурі метеозалежність
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
