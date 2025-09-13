Чи загрожують сьогодні магнітні бурі — відповідь синоптиків

Головний біль. Фото ілюстративне: Spine and Pain Clinics of North America

У суботу, 13 вересня, геомагнітне поле Землі залишатиметься спокійним, тож магнітних бур не прогнозують. Сонячна активність низька, хоча є ймовірність слабких спалахів М-класу, які суттєво не вплинуть на Землю.

Про це інформує Meteoprog у неділю, 13 вересня.

Прогноз магнітних бур на 13 вересня

Впродовж останніх 24 годин на Сонці зафіксували шість спалахів класу С, які не несуть значної загрози для Землі. Фахівці прогнозують, що у суботу геомагнітне поле залишатиметься стабільним і не викликатиме бур. Сонячна активність залишається на низькому рівні, але можливі окремі спалахи М-класу.

Сонячна активність на 13 вересня

Можливість малого геомагнітного шторму – 1%

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу – 30%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу – 1%

Кількість сонячних плям – 18

Метеозалежність. Фото: Wake Spine & Pain Specialists

Як впливають магнітні бурі на здоров'я людей

Медики нагадують, що магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття, особливо у людей із серцево-судинними та хронічними захворюваннями. Серед основних наслідків називають коливання тиску, головний біль, підвищену втому й порушення сну. Саме тому попередження про геомагнітні коливання важливі для контролю ризиків інфарктів та інсультів.

