Прогноз погоды в Украине на 20 августа

В среду, 20 августа, ожидается солнечная и теплая погода. В некоторых регионах воздух прогреется до +30 °C.

Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и синоптик Наталья Диденко.

Погода на 20 августа от Укргидрометцентра

По прогнозам Укргидрометцентра, в среду по Украине ожидается небольшая облачность. Однако погода будет сухой — без осадков.

Ветер 20 августа будет преимущественно юго-западный, в пределах 5-10 м/с.

Температура ночью — +10...+15 °C, в южной части — +14...+19 °C. Днем будет несколько теплее — +22...+27 °C, на юге и юго-востоке страны до +30 °C.

Погода на 20 августа от Диденко

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, 20 августа, будет область повышенного атмосферного давления, переменная облачность, сухая погода, много будет солнца.

Температура воздуха 20 августа существенно не изменится, в течение дня в большинстве областей Украины ожидается +23...+28 °C. На юге и юго-востоке +25...+30 °C.

В Киеве в среду — то же самое, сухо и +24 °C.

