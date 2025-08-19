Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаГороскопTravelАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Будет припекать солнце — какие области охватит жара завтра

Будет припекать солнце — какие области охватит жара завтра

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 22:21
Прогноз погоды в Украине на 20 августа
Люди гуляют по городу во время летней жары. Фото: Новини.LIVE

В среду, 20 августа, ожидается солнечная и теплая погода. В некоторых регионах воздух прогреется до +30 °C.

Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и синоптик Наталья Диденко.

Реклама
Читайте также:

Погода на 20 августа от Укргидрометцентра

По прогнозам Укргидрометцентра, в среду по Украине ожидается небольшая облачность. Однако погода будет сухой — без осадков.

Ветер 20 августа будет преимущественно юго-западный, в пределах 5-10 м/с.

Погода в Україні 20 серпня
Погода в Украине 20 августа. Фото: Укргидрометцентр/Facebook

Температура ночью — +10...+15 °C, в южной части — +14...+19 °C. Днем будет несколько теплее — +22...+27 °C, на юге и юго-востоке страны до +30 °C.

Погода в Україні 20 серпня
Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Погода на 20 августа от Диденко

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, 20 августа, будет область повышенного атмосферного давления, переменная облачность, сухая погода, много будет солнца.

Карта температур
Карта температур. Фото: Диденко/Facebook

Температура воздуха 20 августа существенно не изменится, в течение дня в большинстве областей Украины ожидается +23...+28 °C. На юге и юго-востоке +25...+30 °C.

В Киеве в среду — то же самое, сухо и +24 °C.

Погода в Україні від Діденко
Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали, какую погоду ожидать в Киеве 20 августа.

Также синоптики сообщали, какой будет погода в Украине в течение всей недели 18-24 августа.

Укргидрометцентр Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине жара
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации