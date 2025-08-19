Прогноз погоди в Україні на 20 серпня

Припікатиме сонце — які області охопить спека завтра
У середу, 20 серпня, очікується сонячна й тепла погода. В деяких регіонах повітря прогріється до +30 °C.
Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та синоптик Наталка Діденко.
Погода на 20 серпня від Укргідрометцентру
За прогнозами Укргідрометцентру, у середу по Україні очікується невелика хмарність. Однак погода буде сухою — без опадів.
Вітер 20 серпня буде переважно південно-західний, у межах 5-10 м/с.
Температура вночі — +10...+15 °C, у південній частині — +14...+19 °C. Вдень буде дещо тепліше — +22...+27 °C, на півдні та південному сході країни до +30 °C.
Погода на 20 серпня від Діденко
За прогнозами синоптика Наталки Діденко, 20 серпня, буде область підвищеного атмосферного тиску, мінлива хмарність, суха погода, багато буде сонця.
Температура повітря 20 серпня істотно не зміниться, протягом дня в більшості областей України очікується +23...+28 °C. На півдні та південному сході +25...+30 °C.
У Києві у середу — те саме, сухо та +24 °C.
