Прогноз погоди в Україні на 20 серпня

Люди гуляють містом під час літньої спеки. Фото: Новини.LIVE

У середу, 20 серпня, очікується сонячна й тепла погода. В деяких регіонах повітря прогріється до +30 °C.

Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та синоптик Наталка Діденко.

Погода на 20 серпня від Укргідрометцентру

За прогнозами Укргідрометцентру, у середу по Україні очікується невелика хмарність. Однак погода буде сухою — без опадів.

Вітер 20 серпня буде переважно південно-західний, у межах 5-10 м/с.

Погода в Україні 20 серпня. Фото: Укргідрометцентр/Facebook

Температура вночі — +10...+15 °C, у південній частині — +14...+19 °C. Вдень буде дещо тепліше — +22...+27 °C, на півдні та південному сході країни до +30 °C.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Погода на 20 серпня від Діденко

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, 20 серпня, буде область підвищеного атмосферного тиску, мінлива хмарність, суха погода, багато буде сонця.

Карта температур. Фото: Діденко/Facebook

Температура повітря 20 серпня істотно не зміниться, протягом дня в більшості областей України очікується +23...+28 °C. На півдні та південному сході +25...+30 °C.

У Києві у середу — те саме, сухо та +24 °C.

Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

