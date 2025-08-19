Відео
Головна Метео Припікатиме сонце — які області охопить спека завтра

Припікатиме сонце — які області охопить спека завтра

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 22:21
Прогноз погоди в Україні на 20 серпня
Люди гуляють містом під час літньої спеки. Фото: Новини.LIVE

У середу, 20 серпня, очікується сонячна й тепла погода. В деяких регіонах повітря прогріється до +30 °C.

Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та синоптик Наталка Діденко.

Читайте також:

Погода на 20 серпня від Укргідрометцентру

За прогнозами Укргідрометцентру, у середу по Україні очікується невелика хмарність. Однак погода буде сухою — без опадів.

Вітер 20 серпня буде переважно південно-західний, у межах 5-10 м/с.

Погода в Україні 20 серпня
Погода в Україні 20 серпня. Фото: Укргідрометцентр/Facebook

Температура вночі — +10...+15 °C, у південній частині — +14...+19 °C. Вдень буде дещо тепліше — +22...+27 °C, на півдні та південному сході країни до +30 °C.

Погода в Україні 20 серпня
Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Погода на 20 серпня від Діденко

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, 20 серпня, буде область підвищеного атмосферного тиску, мінлива хмарність, суха погода, багато буде сонця.

Карта температур
Карта температур. Фото: Діденко/Facebook

Температура повітря 20 серпня істотно не зміниться, протягом дня в більшості областей України очікується +23...+28 °C. На півдні та південному сході +25...+30 °C.

У Києві у середу — те саме, сухо та +24 °C.

Погода в Україні від Діденко
Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Раніше в Укргідрометцентрі спрогнозували, яку погоду очікувати у Києві 20 серпня.

Також синоптики повідомляли, якою буде погода в Україні протягом всього тижня 18-24 серпня.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
