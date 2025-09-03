Видео
Главная Метео Прихватите зонтики несмотря на жару — прогноз Укргидрометцентра

Прихватите зонтики несмотря на жару — прогноз Укргидрометцентра

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 17:23
Погода 4 сентября — подробный прогноз от синоптиков Укргидрометцентра
Девушка прячется от дождя. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

По данным синоптиков, в четверг, 4 сентября, в Украине в целом ожидается малооблачная жаркая погода. Осадков не прогнозируют, исключение будет разве что только для западных областей страны, где местами возможны кратковременные дожди с грозами.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

Читайте также:

Погода в Украине 4 сентября

В этот день будет слабый ветер преимущественно северо-восточного направления, а на западе будет дуть с юго-востока. Скорость будет составлять 3-8 м/с.

null
Карта температур по Украине 4 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Температура ночью по стране будет держаться в пределах +10...+15 °C, на побережье морей будет теплее — до +18 °C.

В дневные часы воздух в Украине в целом прогреется до +23...+28 °C, а в западных и южных регионах местами ожидается жара до +30...+32 °C.

null
Температурная карта Украины. Фото: Метеопост

В северо-восточной части страны ночью прогнозируется +8...+13 °C, тогда как днем температура составит +21...+26 °C.

Напомним, синоптик Наталья Диденко объяснила, как резко могут измениться погодные условия в Украине из-за действия антициклона.

Также читайте, какая погода будет во Львове в течение сентября и когда придет существенное похолодание.

Светлана Силенко
Автор:
Светлана Силенко
