Погода 4 сентября — подробный прогноз от синоптиков Укргидрометцентра

По данным синоптиков, в четверг, 4 сентября, в Украине в целом ожидается малооблачная жаркая погода. Осадков не прогнозируют, исключение будет разве что только для западных областей страны, где местами возможны кратковременные дожди с грозами.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

Погода в Украине 4 сентября

В этот день будет слабый ветер преимущественно северо-восточного направления, а на западе будет дуть с юго-востока. Скорость будет составлять 3-8 м/с.

Температура ночью по стране будет держаться в пределах +10...+15 °C, на побережье морей будет теплее — до +18 °C.

В дневные часы воздух в Украине в целом прогреется до +23...+28 °C, а в западных и южных регионах местами ожидается жара до +30...+32 °C.

В северо-восточной части страны ночью прогнозируется +8...+13 °C, тогда как днем температура составит +21...+26 °C.

