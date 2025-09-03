Погода 4 вересня — детальний прогноз від синоптиків Укргідрометцентру

Прихопіть парасольки попри спеку — прогноз від Укргідрометцентру
За даними синоптиків, у четвер, 4 вересня, в Україні загалом очікується малохмарна спекотна погода. Опадів не прогнозують, виняток буде хіба що лише для західних областей країни, де місцями можливі короткочасні дощі з грозами.
Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.
Погода в Україні 4 вересня
Цього дня буде слабкий вітер переважно північно-східного напрямку, а на заході дутиме з південного сходу. Швидкість складатиме 3–8 м/с.
Температура вночі по країні триматиметься в межах +10...+15 °C, на узбережжі морів буде тепліше – до +18 °C.
У денні години повітря в Україні загалом прогріється до +23...+28 °C, а в західних і південних регіонах місцями очікується спека до +30...+32 °C.
У північно-східній частині країни вночі прогнозується +8...+13 °C, тоді як удень температура становитиме +21...+26 °C.
