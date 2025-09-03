Погода 4 вересня — детальний прогноз від синоптиків Укргідрометцентру

Дівчина ховається від дощу. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

За даними синоптиків, у четвер, 4 вересня, в Україні загалом очікується малохмарна спекотна погода. Опадів не прогнозують, виняток буде хіба що лише для західних областей країни, де місцями можливі короткочасні дощі з грозами.

Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.

Реклама

Читайте також:

Погода в Україні 4 вересня

Цього дня буде слабкий вітер переважно північно-східного напрямку, а на заході дутиме з південного сходу. Швидкість складатиме 3–8 м/с.

Карта температур по Україні 4 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Температура вночі по країні триматиметься в межах +10...+15 °C, на узбережжі морів буде тепліше – до +18 °C.

У денні години повітря в Україні загалом прогріється до +23...+28 °C, а в західних і південних регіонах місцями очікується спека до +30...+32 °C.

Температурна карта України. Фото: Метеопост

У північно-східній частині країни вночі прогнозується +8...+13 °C, тоді як удень температура становитиме +21...+26 °C.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко пояснила, як різко можуть змінитися погодні умови в Україні через дію антициклону.

Також читайте, яка погода буде у Львові впродовж вересня та коли прийде суттєве похолодання.