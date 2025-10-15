Прогноз погоды на 16 октября от Укргидрометеоцентра - какой будет погода завтра

Приготовьтесь к морозу — прогноз на завтра от Укргидрометцентра
В четверг, 16 октября, в Украине ожидается спокойная и холодная погода. При этом осадков не будет.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.
Прогноз погоды на 16 октября
Территория страны будет находиться под влиянием поля высокого давления, поэтому атмосферные фронты обойдут большинство регионов. Только на Закарпатье и Прикарпатье ночью и утром местами возможен туман.
Ветер будет преимущественно западный, со скоростью 5-10 м/с.
Холодная воздушная масса будет оставаться над всей страной: ночью в большинстве областей температура опустится до +1...+6 °С, местами ожидаются заморозки на почве и даже в воздухе 0...+3 °С.
Днем столбики термометров поднимутся до +7...+12 °С.
Напомним, что Наталка Диденко сообщала, что 16 октября в Украине ожидается сухая погода без осадков, которую обусловит антициклон, однако местами прогнозируются заморозки и туман.
Ранее мы также информировали, что во Львове отопительный сезон еще не начался, поэтому из-за прохлады жители пользуются обогревателями.
Читайте Новини.LIVE!