Прогноз погоды на 16 октября от Укргидрометеоцентра - какой будет погода завтра

Люди в куртках на улице. Фото: УНИАН

В четверг, 16 октября, в Украине ожидается спокойная и холодная погода. При этом осадков не будет.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.

Реклама

Читайте также:

Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоды на 16 октября

Территория страны будет находиться под влиянием поля высокого давления, поэтому атмосферные фронты обойдут большинство регионов. Только на Закарпатье и Прикарпатье ночью и утром местами возможен туман.

Ветер будет преимущественно западный, со скоростью 5-10 м/с.

Холодная воздушная масса будет оставаться над всей страной: ночью в большинстве областей температура опустится до +1...+6 °С, местами ожидаются заморозки на почве и даже в воздухе 0...+3 °С.

Днем столбики термометров поднимутся до +7...+12 °С.

Карта погода. Фото: Укргидрометеоцентр

Напомним, что Наталка Диденко сообщала, что 16 октября в Украине ожидается сухая погода без осадков, которую обусловит антициклон, однако местами прогнозируются заморозки и туман.

Ранее мы также информировали, что во Львове отопительный сезон еще не начался, поэтому из-за прохлады жители пользуются обогревателями.