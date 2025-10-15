Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Приготуйтесь до морозу — прогноз на завтра від Укргідрометцентру

Приготуйтесь до морозу — прогноз на завтра від Укргідрометцентру

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 19:24
Прогноз погоди на 16 жовтня від Укргідрометеоцентру - якою буде погода завтра
Люди в куртках на вулиці. Фото: УНІАН

У четвер, 16 жовтня, в Україні очікується спокійна та холодна погода. При цьому опадів не буде.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у Facebook.

Реклама
Читайте також:
Приготуйтесь до морозу — прогноз на завтра від Укргідрометцентру - фото 1
Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоди на 16 жовтня

Територія країни перебуватиме під впливом поля високого тиску, тому атмосферні фронти оминуть більшість регіонів. Лише на Закарпатті та Прикарпатті вночі та вранці місцями можливий туман.

Вітер буде переважно західний, зі швидкістю 5–10 м/с.

Холодна повітряна маса залишатиметься над усією країною: вночі у більшості областей температура опуститься до +1...+6 °С, місцями очікуються заморозки на ґрунті та навіть у повітрі 0...+3 °С.

Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +7...+12 °С.

Приготуйтесь до морозу — прогноз на завтра від Укргідрометцентру - фото 2
Карта погода. Фото: Укргідрометеоцентр

Нагадаємо, що Наталка Діденко повідомляла, що 16 жовтня в Україні очікується суха погода без опадів, яку зумовить антициклон, однак місцями прогнозуються заморозки й туман.

Раніше ми також інформували, що у Львові опалювальний сезон ще не розпочався, тому через прохолоду мешканці користуються обігрівачами.

погода Укргідрометцентр прогноз погоди погода в Україні холод
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації