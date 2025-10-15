Прогноз погоди на 16 жовтня від Укргідрометеоцентру - якою буде погода завтра

Люди в куртках на вулиці. Фото: УНІАН

У четвер, 16 жовтня, в Україні очікується спокійна та холодна погода. При цьому опадів не буде.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у Facebook.

Реклама

Читайте також:

Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоди на 16 жовтня

Територія країни перебуватиме під впливом поля високого тиску, тому атмосферні фронти оминуть більшість регіонів. Лише на Закарпатті та Прикарпатті вночі та вранці місцями можливий туман.

Вітер буде переважно західний, зі швидкістю 5–10 м/с.

Холодна повітряна маса залишатиметься над усією країною: вночі у більшості областей температура опуститься до +1...+6 °С, місцями очікуються заморозки на ґрунті та навіть у повітрі 0...+3 °С.

Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +7...+12 °С.

Карта погода. Фото: Укргідрометеоцентр

Нагадаємо, що Наталка Діденко повідомляла, що 16 жовтня в Україні очікується суха погода без опадів, яку зумовить антициклон, однак місцями прогнозуються заморозки й туман.

Раніше ми також інформували, що у Львові опалювальний сезон ще не розпочався, тому через прохолоду мешканці користуються обігрівачами.