Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Придут морозы — в каких регионах завтра станет холоднее

Придут морозы — в каких регионах завтра станет холоднее

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 18:19
обновлено: 18:19
Погода в Украине 20 ноября — где ударят морозы
Снег и мороз на улице. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 20 ноября, в Украине в большинстве областей ожидаются дожди. Кроме того, ряд регионов окутают морозы и температура воздуха опустится до -3...-5 °C.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Реклама
Читайте также:

Погода в Украине на 20 ноября

Синоптики рассказали, что завтра погоду и большинстве областей будут определять атмосферные фронты. Из-за этого ночью в южных, а днем в восточных и большинстве центральных областях, в Карпатах и на Закарпатье будут дожди. На остальной территории осадков не предвидится.

Ветер будет двигаться преимущественно с юго-востока, со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +2...-3 °C, а в дневные часы поднимется до +4...+9 °C.

Погода в Україні на 20 листопада
Прогноз погоды в Украине на 20 ноября. Фото: Укргидрометцентр

В то же время на юге и юго-востоке страны будет несколько теплее, ночью +3...+8 °C, а днем столбики термометров будут показывать +11...16 °C. В Крыму будет до +19 °C. Настоящая зима завтра ожидается в Карпатах, ведь ночью температура воздуха там опустится до -3...-8 °C, а днем столбики термометров будут достигать лишь 0...+5 °C.

Напомним, 19 ноября в Харькове выпал первый снег. Город засыпало несколько часов.

В то же время Наталка Диденко также предупредила, что 20 ноября в Украине будет холодная и ветреная погода.

погода морозы дождь погода в Украине температура воздуха
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации