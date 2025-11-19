Погода в Украине 20 ноября — где ударят морозы

Снег и мороз на улице. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 20 ноября, в Украине в большинстве областей ожидаются дожди. Кроме того, ряд регионов окутают морозы и температура воздуха опустится до -3...-5 °C.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Погода в Украине на 20 ноября

Синоптики рассказали, что завтра погоду и большинстве областей будут определять атмосферные фронты. Из-за этого ночью в южных, а днем в восточных и большинстве центральных областях, в Карпатах и на Закарпатье будут дожди. На остальной территории осадков не предвидится.

Ветер будет двигаться преимущественно с юго-востока, со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +2...-3 °C, а в дневные часы поднимется до +4...+9 °C.

Прогноз погоды в Украине на 20 ноября. Фото: Укргидрометцентр

В то же время на юге и юго-востоке страны будет несколько теплее, ночью +3...+8 °C, а днем столбики термометров будут показывать +11...16 °C. В Крыму будет до +19 °C. Настоящая зима завтра ожидается в Карпатах, ведь ночью температура воздуха там опустится до -3...-8 °C, а днем столбики термометров будут достигать лишь 0...+5 °C.

Напомним, 19 ноября в Харькове выпал первый снег. Город засыпало несколько часов.

В то же время Наталка Диденко также предупредила, что 20 ноября в Украине будет холодная и ветреная погода.