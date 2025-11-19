Погода в Україні 20 листопада — де вдарять морози

Сніг та мороз на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 20 листопада, в Україні у більшості областях очікуються дощі. Крім того, низку регіонів окутають морози і температура повітря опуститься до -3...-5 °C.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Погода в Україні на 20 листопада

Синоптики розповіли, що завтра погоду і більшості областях визначатимуть атмосферні фронти. Через це вночі у південних, а вдень у східних та більшості центральних областях, в Карпатах та на Закарпатті будуть дощі. На решті території опадів не передбачається.

Вітер буде рухатись переважно із південного сходу, зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +2...-3 °C, а в денні години підніметься до +4...+9 °C.

Прогноз погоди в Україні на 20 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Водночас на півдні та південному сході країни буде дещо тепліше, вночі +3...+8 °C, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть +11..16 °C. В Криму буде до +19 °C. Справжня зима завтра очікується в Карпатах, адже вночі температура повітря там опуститься до -3..-8 °C, а вдень стовпчики термометрів будуть сягати лиш 0...+5 °C.

Нагадаємо, 19 листопада у Харкові випав перший сніг. Місто засипало кілька годин.

Водночас Наталка Діденко також попередила, що 20 листопада в Україні буде холодна та вітряна погода.