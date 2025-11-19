Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Прийдуть морози — в яких регіонах завтра стане холодніше

Прийдуть морози — в яких регіонах завтра стане холодніше

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 18:19
Оновлено: 18:19
Погода в Україні 20 листопада — де вдарять морози
Сніг та мороз на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 20 листопада, в Україні у більшості областях очікуються дощі. Крім того, низку регіонів окутають морози і температура повітря опуститься до -3...-5 °C.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Реклама
Читайте також:

Погода в Україні на 20 листопада

Синоптики розповіли, що завтра погоду і більшості областях визначатимуть атмосферні фронти. Через це вночі у південних, а вдень у східних та більшості центральних областях, в Карпатах та на Закарпатті будуть дощі. На решті території опадів не передбачається. 

Вітер буде рухатись переважно із південного сходу, зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +2...-3 °C, а в денні години підніметься до +4...+9 °C. 

Погода в Україні на 20 листопада
Прогноз погоди в Україні на 20 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Водночас на півдні та південному сході країни буде дещо тепліше, вночі +3...+8 °C, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть +11..16 °C. В Криму буде до +19 °C. Справжня зима завтра очікується в Карпатах, адже вночі температура повітря там опуститься до -3..-8 °C, а вдень стовпчики термометрів будуть сягати лиш 0...+5 °C.

Нагадаємо, 19 листопада у Харкові випав перший сніг. Місто засипало кілька годин. 

Водночас Наталка Діденко також попередила, що 20 листопада в Україні буде холодна та вітряна погода

погода морози дощ погода в Україні температура повітря
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації