Прогноз погоды на 5 августа - где будет жара

Люди гуляют в жару. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 5 августа, в Украине сохранится летнее тепло. Температура воздуха составит +24...+29 °C, а на юге страны столбики термометров поднимутся до +30...+34 °C.

Об этом сообщила Наталка Диденко в Telegram.

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Прогноз погоды на 5 августа

Кое-где жаркая погода затронет и центральные области — по данным синоптиков, отдельные регионы Днепропетровщины, Кировоградщины и Полтавщины также могут увидеть +30 °C и выше.

Небольшие дожди с грозами возможны только ночью в западных областях. Днем осадки вероятны локально — преимущественно в Карпатах, а также в Житомирской и Винницкой областях. В целом же, над большинством территории страны будет господствовать сухая и теплая воздушная масса.

В Киеве синоптики прогнозируют солнечную, сухую погоду с максимальной температурой до +29 °C.

А вот уже 6 августа дождей станет больше — они охватят западные, северные и центральные области. В то же время юг и восток страны будут оставаться под влиянием сухой погоды.

Карта температур. Фото: Наталка Диденко

Напомним, что в Харькове и области завтра, 5 августа, будет переменная облачность. Синоптики не обещают осадков, а температура воздуха будет жаркой.

Ранее мы рассказывали, какой будет погода в Украине в течение недели, 4-10 августа. Местами синоптики прогнозируют дожди.