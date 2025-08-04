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Головна Метео Повертається спека — Діденко розкрила, де буде найгарячіше завтра

Повертається спека — Діденко розкрила, де буде найгарячіше завтра

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2025 18:27
Прогноз погоди на 5 серпня - де буде спека
Люди гуляють у спеку. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 5 серпня, в Україні збережеться літнє тепло. Температура повітря становитиме +24...+29 °C, а на півдні країни стовпчики термометрів піднімуться до +30…+34 °C.

Про це повідомила Наталка Діденко у Telegram.

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Пост Наталки Діденко. Фото: скриншот

Прогноз погоди на 5 серпня

Подекуди спекотна погода зачепить і центральні області — за даними синоптиків, окремі регіони Дніпропетровщини, Кіровоградщини та Полтавщини також можуть побачити +30 °C і вище.

Невеликі дощі з грозами можливі лише вночі у західних областях. Вдень опади ймовірні локально — переважно в Карпатах, а також на Житомирщині та Вінниччині. В цілому ж, над більшістю території країни пануватиме суха та тепла повітряна маса.

У Києві синоптики прогнозують сонячну, суху погоду з максимальною температурою до +29 °C.

А от вже 6 серпня дощів побільшає — вони охоплять західні, північні та центральні області. Водночас південь та схід країни залишатимуться під впливом сухої погоди.

Повертається спека — Діденко розкрила, де буде найгарячіше завтра - фото 2
Карта температур. Фото: Наталка Діденко

Нагадаємо, що в Харкові та області завтра, 5 серпня, буде мінлива хмарність. Синоптики не обіцяють опадів, а температура повітря буде спекотною.

Раніше ми розповідали, якою буде погода в Україні протягом тижня, 4-10 серпня. Місцями синоптики прогнозують дощі.

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Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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