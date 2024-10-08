Прогноз погоды в Украине на завтра, 9 октября

Осень в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Украине завтра, 9 октября, будет с высокой температурой воздуха. На всей территории дождей не ожидается.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды в Украине на 9 октября

Ветер ожидается юго-восточный (на востоке страны западный), 5-10 м/с. Также будет небольшая облачность, но без осадков.

Температура воздуха ночью +6...+11 °С, на побережье морей +10...+15 °С, днем +17...+22 °С.

Прогноз погоды в Украине на 9 октября. Фото: Укргидрометцентр

В столичном регионе ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью +6...+11 °С, днем +17...+22 °С;

в Киеве ночью +8...+10 °С, днем около +20 °С.

Прогноз погоды от Натальи Диденко

По прогнозу Диденко, в Украине по всей территории будет сохраняться теплая и солнечная погода. Температура воздуха будет варьироваться в пределах +18…+23 °C, а на юге местами повысится до +25 °C.

Самые низкие температуры ожидаются в Сумской и Харьковской областях, где воздух прогреется до +17…+19 °C.

Синоптик подчеркнула, что такое тепло для октября является аномальным, поэтому украинцам стоит воспользоваться возможностью провести больше времени на свежем воздухе.

В столице Украины также прогнозируют теплую погоду, около +20 °C днем и яркое солнце.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, в октябре в Украине температура воздуха будет выше климатической нормы. Количество осадков будет соответствовать норме.

Также на выходных в Киеве в нескольких районах из-за сильного ливня наблюдали подтопление. В течение суток 6 октября в столице зафиксировали рекорд суточного количества осадков.