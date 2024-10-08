Прогноз погоди в Україні на завтра, 9 жовтня

Осінь у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Україні завтра, 9 жовтня, буде з високою температурою повітря. По всій території дощів не очікується.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди в Україні на 9 жовтня

Вітер очікується південно-східний (на сході країни західний), 5-10 м/с. Також буде невелика хмарність, однак без опадів.

Температура повітря вночі +6...+11 °С, на узбережжі морів +10...+15 °С, вдень +17...+22 °С.

Прогноз погоди в Україні на 9 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

У столичному регіоні очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

по області вночі +6...+11 °С, вдень +17...+22 °С;

у Києві вночі +8...+10 °С, вдень близько +20 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом Діденко, в Україні на всій території зберігатиметься тепла та сонячна погода. Температура повітря варіюватиметься в межах +18…+23 °C, а на півдні місцями підвищиться до +25 °C.

Найнижчі температури очікуються на Сумщині та Харківщині, де повітря прогріється до +17…+19 °C.

Синоптик підкреслила, що таке тепло для жовтня є аномальним, тому українцям варто скористатися можливістю провести більше часу на свіжому повітрі.

У столиці України також прогнозують теплу погоду, близько +20 °C вдень та яскраве сонце.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, у жовтні в Україні температура повітря буде вищою за кліматичну норму. Кількість опадів відповідатиме нормі.

Також на вихідних у Києві в кількох районах через сильну зливу спостерігали підтоплення. Упродовж доби 6 жовтня у столиці зафіксували рекорд добової кількості опадів.