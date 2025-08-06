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Главная Метео Усиление жары и грозы — какая погода будет в Украине сегодня

Усиление жары и грозы — какая погода будет в Украине сегодня

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 06:25
Погода сегодня 6 августа в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко
Люди идут по улице во время дождя. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на среду, 6 августа, дали синоптики. В западных и северных областях, а также в большинстве центральных регионов пройдут кратковременные дожди с грозами. В отдельных районах будут град и шквалистый ветер.

Об этом во вторник, 5 августа, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 6 августа

Погода в Украине 6 августа 2025 года
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

В большинстве регионов сохранится теплая погода. На юге страны будет жарко. Снижение дневной температуры ожидается только в западных областях. Ночью будет +14...+19 °С, в южных регионах — до +23 °С. Днем в западных областях воздух прогреется до +18...+23 °С, а в северных и Винницкой областях — до +24...+29 °С. На остальной территории предполагается +30...+34 °С, а на юге жара местами достигнет +35...+37 °С.

Температуры в Украине 6 августа 2025 года
Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков. Днем кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах области град и шквалы 15–20 м/с (I, желтый, уровень опасности). Юго-западный с переходом на северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Ночью столбики термометров в столице снизятся до +17...+19 °С, а на Киевщине — до +14...+19 °С. Днем в Киеве потеплеет до +26...+28 °С, а за пределами столицы — до +24...+29 °С.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Опасные метеорологические явления 6 августа 2025 года
Карта "Опасные метеорологические явления в Украине" от Укргидрометцентра

Ночью в Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, а днем и в Черновицкой, Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы 15–20 м/с (I, желтый, уровень опасности).

Погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, жара на юге Украины усилится до +33...+37 °С. В восточных областях предполагается +29...+33 °С, в центральных регионах — +28...+33 °С, в Винницкой области — +24...+26 °С, а на севере — +25...+28 °С. Прохладнее всего будет на западе: +21...+25 °С.

Грозовые дожди пройдут на западе, севере, Винницкой области, местами в Полтавской и Черкасской областях. На остальной территории Украины будет сухо.

В Киеве ожидается до +26 °С, дождь с грозой. Во время грозы возможны шквалистый ветер и град.

Ранее Наталка Диденко предупредила, что 6 августа в некоторых областях пройдут ливни. Не обойдется и без жары: местами воздух прогреется до +37 °С.

Также мы сообщали о непогоде в Краснодарском крае России. Там зафиксировали наводнения и смерчи, затопило населенные пункты и возникли перебои в транспортном сообщении.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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