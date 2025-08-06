Погода сьогодні 6 серпня в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Люди йдуть вулицею під час дощу. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на середу, 6 серпня, надали синоптики. У західних і північних областях, а також у більшості центральних областей пройдуть короткочасні дощі із грозами. В окремих районах будуть град і шквалистий вітер.

Про це у вівторок, 5 серпня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Реклама

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 6 серпня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

У більшості регіонів збережеться тепла погода. На півдні країни буде спекотно. Зниження денної температури очікується лише в західних областях. Уночі буде +14...+19 °С, у південних регіонах — до +23 °С. Удень у західних областях повітря прогріється до +18...+23 °С, а в північних і Вінницькій областях — до +24...+29 °С. На решті території передбачається +30...+34 °С, а на півдні спека місцями сягне +35...+37 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде хмарно із проясненнями. Уночі без опадів. Удень короткочасний дощ, гроза, в окремих районах області град і шквали 15–20 м/с (I, жовтий, рівень небезпечності). Південно-західний із переходом на північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. Уночі стовпчики термометрів у столиці знизятьс до +17...+19 °С, а на Київщині — до +14...+19 °С. Удень у Києві потеплішає до +26...+28 °С, а за межами столиці — до +24...+29 °С.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Карта "Небезпечні метеорологічні явища в Україні" від Укргідрометцентру

Уночі у Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, а вдень і в Чернівецькій, Київській, Чернігівській, Черкаській і Кіровоградській областях очікуються грози, в окремих районах град і шквали 15–20 м/с (I, жовтий, рівень небезпечності).

Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних, комунальних підприємств і руху транспорту.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, спека на півдні України посилиться до +33...+37 °С. У східних областях передбачається +29...+33 °С, у центральних регіонах — +28...+33 °С, у Вінницькій області — +24...+26 °С, а на півночі — +25...+28 °С. Найпрохолодніше буде на заході: +21...+25 °С.

Грозові дощі пройдуть на заході, півночі, Вінниччині, місцями в Полтавській і Черкаській областях. На решті території України буде сухо.

У Києві очікується до +26 °С, дощ із грозою. Під час грози можливі шквалистий вітер і град.

Раніше Наталка Діденко попередила, що 6 серпня в деяких областях пройдуть зливи. Не обійдеться й без спеки: місцями повітря прогріється до +37 °С.

Також ми повідомляли про негоду у Краснодарському краї Росії. Там зафіксували повені та смерчі, затопило населені пункти й виникли перебої у транспортному сполученні.