Прогноз погоды в Украине на завтра 4 марта от Укргидрометцентра

Ветреная погода. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Украине завтра, 4 марта, будет облачной с прояснениями. Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра до 20 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 4 марта

В течение суток осадков не предвидится. На северо-востоке и востоке ночью и утром возможно образование гололеда на дорогах.

Погода в Украине 4 марта. Фото: Укргидрометцентр

Ветер ожидается преимущественно западный, 7-12 м/с. Однако днем, кроме юга и Закарпатья, местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +3...-2 °C, в Карпатах -3...-8 °C. Днем будет +5...+10 °C, а на востоке - 0...+5 °C.

Напомним, 4 марта в Харькове на дорогах возможна гололедица. Синоптики не прогнозируют сильных осадков.

Также Наталка Диденко рассказала, что теплее всего завтра будет в западных областях Украины. Там температура воздуха повысится до +12 °C.