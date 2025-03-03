Прогноз погоды в Украине на завтра 4 марта от Укргидрометцентра

Порывы ветра — в Укргидрометцентре назвали, где будет холодно
Погода в Украине завтра, 4 марта, будет облачной с прояснениями. Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра до 20 м/с.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 4 марта
В течение суток осадков не предвидится. На северо-востоке и востоке ночью и утром возможно образование гололеда на дорогах.
Ветер ожидается преимущественно западный, 7-12 м/с. Однако днем, кроме юга и Закарпатья, местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью +3...-2 °C, в Карпатах -3...-8 °C. Днем будет +5...+10 °C, а на востоке - 0...+5 °C.
Напомним, 4 марта в Харькове на дорогах возможна гололедица. Синоптики не прогнозируют сильных осадков.
Также Наталка Диденко рассказала, что теплее всего завтра будет в западных областях Украины. Там температура воздуха повысится до +12 °C.
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