Прогноз погоди в Україні на завтра 4 березня від Укргідрометцентру

Вітряна погода. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Україні завтра, 4 березня, буде хмарною з проясненнями. Синоптики попереджають про сильні пориви вітру до 20 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 4 березня

Протягом доби опадів не передбачається. На північному сході та сході вночі та зранку можливе утворення ожеледиці на дорогах.

Погода в Україні 4 березня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер очікується переважно західний, 7-12 м/с. Однак вдень, крім півдня та Закарпаття, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі +3...-2 °C, у Карпатах -3...-8 °C. Вдень буде +5...+10 °C, а на сході — 0...+5 °C.

Нагадаємо, 4 березня у Харкові на дорогах можлива ожеледиця. Синоптики не прогнозують сильних опадів.

Також Наталка Діденко розповіла, що найтепліше завтра буде у західних областях України. Там температура повітря підвищиться до +12 °C.