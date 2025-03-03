Прогноз погоди в Україні на завтра 4 березня від Укргідрометцентру

Пориви вітру — в Укргідрометцентрі назвали, де буде найхолодніше
Погода в Україні завтра, 4 березня, буде хмарною з проясненнями. Синоптики попереджають про сильні пориви вітру до 20 м/с.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 4 березня
Протягом доби опадів не передбачається. На північному сході та сході вночі та зранку можливе утворення ожеледиці на дорогах.
Вітер очікується переважно західний, 7-12 м/с. Однак вдень, крім півдня та Закарпаття, місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря вночі +3...-2 °C, у Карпатах -3...-8 °C. Вдень буде +5...+10 °C, а на сході — 0...+5 °C.
Нагадаємо, 4 березня у Харкові на дорогах можлива ожеледиця. Синоптики не прогнозують сильних опадів.
Також Наталка Діденко розповіла, що найтепліше завтра буде у західних областях України. Там температура повітря підвищиться до +12 °C.
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