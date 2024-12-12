Погода в Украине 13 декабря - в Укргидрометцентре сделали прогноз на завтра

Порывы ветра и гололедица — прогноз погоды в Украине завтра
Погода в Украине завтра, 13 декабря, будет ветреной и с небольшими осадками. Синоптики предупреждают об гололеде на дорогах.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 13 декабря
Согласно сообщению, завтра в Украине будет несколько облачно. В большинстве областей ночью будет идти небольшой снег. А на востоке и юго-востоке осадки ожидаются днем.
Также синоптики предупреждают о ветре скоростью 7-12 м/с. Возможны порывы ветра 15-20 м/с, кроме запада страны.
"Температура ночью 3-8°С мороза; днем 1-6°С мороза, в южной части и в Закарпатье около 0°С; на высокогорье Карпат ночью 5-10°С мороза, днем 2-7°С мороза", – говорится в сообщении.
Погода в Киеве и области
Синоптики обещают, что в Киеве 13 декабря ночью пойдет небольшой снег, однако днем осадков не предвидится.
"Температура ночью 3-8°С. в, днем 1-6°С мороза; в Киеве ночью 5-7°С мороза, днем 2-4°С мороза", — говорится в сообщении.
Также в Киеве и области на завтра объявили I уровень опасности, желтый из-за порывов ветра 15-20 м/с.
"Погодные условия могут усложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий", — добавили в Укргидрометцентре.
Напомним, мы писали, что во Львове завтра не ожидается существенных осадков, но ночью будет морозно.
Как известно, 2024 стал самым жарким с 1940 года. Впрочем, специалисты запрос окружают и говорят, что 2025 год будет несколько прохладнее.
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