Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Метео arrow Порывы ветра и гололедица — прогноз погоды в Украине завтра arrow

Порывы ветра и гололедица — прогноз погоды в Украине завтра

12 декабря 2024 18:08
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине 13 декабря - в Укргидрометцентре сделали прогноз на завтра
Люди гуляют зимой. Фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Украине завтра, 13 декабря, будет ветреной и с небольшими осадками. Синоптики предупреждают об гололеде на дорогах.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине 13 декабря

Согласно сообщению, завтра в Украине будет несколько облачно. В большинстве областей ночью будет идти небольшой снег. А на востоке и юго-востоке осадки ожидаются днем.

Также синоптики предупреждают о ветре скоростью 7-12 м/с. Возможны порывы ветра 15-20 м/с, кроме запада страны.

"Температура ночью 3-8°С мороза; днем 1-6°С мороза, в южной части и в Закарпатье около 0°С; на высокогорье Карпат ночью 5-10°С мороза, днем 2-7°С мороза", – говорится в сообщении.

null
Погода в Украине завтра. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области

Синоптики обещают, что в Киеве 13 декабря ночью пойдет небольшой снег, однако днем осадков не предвидится.  

"Температура ночью 3-8°С.   в, днем 1-6°С мороза; в Киеве ночью 5-7°С мороза, днем 2-4°С мороза", — говорится в сообщении.

Также в Киеве и области на завтра объявили I уровень опасности, желтый из-за порывов ветра 15-20 м/с.    

"Погодные условия могут усложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий", — добавили в Укргидрометцентре.

Напомним, мы писали, что во Львове завтра не ожидается существенных осадков, но ночью будет морозно.

Как известно, 2024 стал самым жарким с 1940 года. Впрочем, специалисты запрос   окружают и говорят, что 2025 год будет несколько прохладнее.

погода зима синоптик прогноз погоды погода в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:47 В Запорожье Зеленский посетил школу в укрытии — видео

18:45 Сырский назвал потери РФ за сутки на Покровском направлении

Эксклюзив

18:43 Вызов для каждого — война глазами одесского военного

18:41 Лидер республиканцев предостерег Трампа — о чем идет речь

18:30 Жирона объявила о подписании контракта с украинским вратарем

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине

18:26 Выезд из Украины осложнен — ​​на каких пунктах пропуска очереди

18:22 В ГУР заявили о мародерстве россиян перед эвакуацией из Сирии

18:19 Изгнание россиян из Сирии — какие последствия

18:15 Стало известно, как завтра будут выключать свет в Киеве

18:47 В Запорожье Зеленский посетил школу в укрытии — видео

18:45 Сырский назвал потери РФ за сутки на Покровском направлении

Эксклюзив

18:43 Вызов для каждого — война глазами одесского военного

18:41 Лидер республиканцев предостерег Трампа — о чем идет речь

18:30 Жирона объявила о подписании контракта с украинским вратарем

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине

18:26 Выезд из Украины осложнен — ​​на каких пунктах пропуска очереди

18:22 В ГУР заявили о мародерстве россиян перед эвакуацией из Сирии

18:19 Изгнание россиян из Сирии — какие последствия

18:15 Стало известно, как завтра будут выключать свет в Киеве

Эксклюзив

18:43 Вызов для каждого — война глазами одесского военного

Эксклюзив

13:23 С улицы на ВВК — как отстоять право на отсрочку

06:40 В Украине новые цены на чермет — сколько стоит лом в декабре

Эксклюзив

06:37 Отсрочка от мобилизации — кто и как может получить сегодня

11 декабря 2024
Эксклюзив

19:34 Экономическое бронирование — кого из одесситов оно касается

15:27 Средняя зарплата в Украине 530 долларов — хватает ли одесситам

11:30 Цены на пшеницу — сколько стоят зерновые в Украине

06:40 Цены снова растут — сколько стоит 1 г золота в декабре

10 декабря 2024

06:40 Как заработать на ломе в Украине — цены за 1 кг латуни в декабре

5 декабря 2024

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

Text

18:03 Гетманцев объяснил, повлияют ли новые налоги на зарплату учителей

Text

17:50 У Дуды заговорили о войне, Макрон ответил — эфир Вечір.LIVE

Text

17:43 Дунда ответил, будут ли на инаугурации в США украинские нардепы

Text

16:41 Попенко объяснил, сколько киевляне могут сидеть без света зимой

Text

13:04 Заявление Ермака о переговорах и энергосистема — эфир День.LIVE

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

Text

12:39 Снижение мобилизационного возраста — Фриз прокомментировала

Text

08:00 Когда отменят графики отключений — эфир Ранок.LIVE

Text

07:51 Гетманцев рассказал, когда легализуют криптовалюту в Украине

Text

01:51 Гетманцев заявил, что изменений курсообразования пока не будет

11 декабря 2024
Text

17:55 Зеленский экстренно вызвал Сырского — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК