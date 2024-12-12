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Пориви вітру та ожеледиця — прогноз погоди в Україні завтра

12 грудня 2024 18:08
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні 13 грудня - в Укргідрометцентрі зробили прогноз на завтра
Люди гуляють взимку. Фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні завтра, 13 грудня, буде вітряною та з невеликими опадами. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр. 

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Згідно з повідомленням, завтра в Україні буде дещо хмарно. В більшості областей вночі йтиме невеликий сніг. А на сході та південному сході опади очікуються і вдень. 

Також синоптики попереджають про вітер швидкістю 7-12 м/с. Можливі пориви вітру 15-20 м/с, крім західу країни. 

"Температура вночі -3...-8 °С морозу; вдень -1...-6 °С, у південній частині та на Закарпатті близько 0 °С; на високогір'ї Карпат вночі -5...-10 °С, вдень -2...-7 °С", — йдеться у повідомленні.

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Погода в Україні завтра. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві та області

Синоптики обіцяють, що в Києві 13 грудня вночі йтиме неве ликий сніг, проте вдень опадів не п ередбачаєт ься.  

"Темпе ратура вночі -3...-8 °С , вдень -1...-6 °С; у Києві вночі -5...-7 °С, вдень -2...-4 °С", — йдеться у повідомленні.

Також у Києві та області на завтра оголосили І рівень небезпечності, жовтий через пориви вітру 15-20 м/с.    

"Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств", — додали в Укргідрометцентрі. 

Нагадаємо, ми писали, що у Львові завтра не очікується істотних опадів, проте вночі буде морозно. 

Як відомо, 2024 рік став найспекотнішим з 1940 року. Втім, фахівці засп окоюють і кажуть, що 2025 рік буде дещо прохолоднішим

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