Прогноз погоды в Украине на завтра 22 декабря

Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 22 декабря, ожидается с дождями в некоторых областях. Кроме того, местами температура воздуха снизится до -14 °C.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды в Украине на 22 декабря от Укргидрометцентра

Синоптики отмечают, что завтра облачно с прояснениями. В южной части страны, в восточных и большинстве центральных областей дожди, а ночью местами с мокрым снегом.

Днем небольшой мокрый снег ожидается на крайнем западе.

Прогноз погоды в Украине на 22 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Ветер северо-восточный, в западных областях южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в течение суток -3...+2 °C. Ночью в Карпатах сильные морозы -9...-14 °C. В южной части и Днепропетровской области ожидается +1...+5 °C, в Крыму — до +10 °C.

Погода он Наталки Диденко на 22 декабря

По словам синоптика, завтра дождливая погода ожидается на юге и востоке. Осадки будут из-за активной деятельности циклона, который разместится над Крымом.

Погода в Украине 22 декабря. Фото: Pogodairadar

Ночью температура в областях будет колебаться от -5 до -1 °C, на востоке и юге — от 0 до +4 °C. Днем в большинстве регионов ожидается +1...+4 °C, на юге — до +3...+7 °C, а в Крыму даже до +15 °C.

Циклон. Фото: facebook.com/tala.didenko

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, завтра в Одессе и области ожидается дождливая и холодная погода. Кроме того, усилится южный ветер.

Также зимнее солнцестояние 21 декабря означает самый короткий день и самую длинную ночь года. С этого момента длина светового дня начинает постепенно увеличиваться.