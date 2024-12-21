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Попередження про небезпеку — чого очікувати від погоди завтра

21 грудня 2024 20:23
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на завтра 22 грудня
Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні завтра, 22 грудня, очікується з дощами у деяких областях. Крім того, місцями температура повітря знизиться до -14 °C.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди в Україні на 22 грудня від Укргідрометцентру

Синоптики зазначають, що завтра буде хмарно з проясненнями. У південній частині країни, східних та більшості центральних областей дощі, а вночі місцями з мокрим снігом. 

Також вдень невеликий мокрий сніг очікується на крайньому заході.

Прогноз погоди на 22 грудня від Укргідрометцентру
Прогноз погоди в Україні на 22 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер північно-східний, в західних областях південний, 5-10 м/с.

Температура повітря протягом доби -3...+2 °C. Вночі в Карпатах сильні морози -9...-14 °C. У південній частині та в Дніпропетровській області очікується +1...+5 °C, в Криму — до +10 °C.

Погода він Наталки Діденко на 22 грудня

За словами синоптика, завтра дощова погода очікується на півдні та сході. Опади будуть через активну діяльність циклону, який розташується над Кримом.

Прогноз погоди в Україні на 22 грудня
Погода в Україні 22 грудня. Фото: Pogodairadar

Вночі температура в областях коливатиметься від -5 до -1 °C, на сході та півдні — від 0 до +4 °C. Вдень в більшості регіонів очікується +1...+4 °C, на півдні — до +3...+7 °C, а в Криму навіть до +15 °C.

Погода в Україні на 22 грудня
Циклон. Фото: facebook.com/tala.didenko
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Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, завтра в Одесі та області очікується дощова та холодна погода. Крім того, посилиться південний вітер.

Також зимове сонцестояння 21 грудня означає найкоротший день та найдовшу ніч року. З цього моменту довжина світлового дня починає поступово збільшуватись.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко прогноз погоди опади вітер

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