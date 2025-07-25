Прогноз магнитных бурь на 25 июля — чего ожидать метеозависимым

Более 25 солнечных пятен — прогноз магнитных бурь на сегодня
Магнитных бурь в пятницу, 25 июля, не ожидается. Однако магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 25 июля
За последние сутки солнечная активность была на низком уровне. На Солнце произошли три вспышки класса С, которые практически не оказывают влияния на Землю.
А геомагнитное поле ожидается от спокойного до активного уровня. Солнечная активность будет низкой, но с вероятностью вспышек класса М.
Солнечная активность на 25 июля:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
- Количество солнечных пятен — 26
Как побороть последствия магнитных бурь:
- спите не менее 7-8 часов;
- пейте достаточно воды;
- ешьте легкую и сбалансированную пищу;
- избегайте стрессов;
- больше отдыхайте;
- ограничьте кофе и алкоголь;
- больше гуляйте на свежем воздухе;
- при необходимости примите легкое успокоительное.
Напомним, исследователи зафиксировали новый межзвездный объект, расположенный на расстоянии, которое в 4,5 раза больше дистанции между Землей и Солнцем.
Ранее компания Redwire Corporation завершила начальные испытания своих инновационных солнечных панелей ROSA, которые могут стать источником энергии для будущей лунной станции NASA.
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