Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Более 25 солнечных пятен — прогноз магнитных бурь на сегодня

Более 25 солнечных пятен — прогноз магнитных бурь на сегодня

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 16:23
Прогноз магнитных бурь на 25 июля — чего ожидать метеозависимым
Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Магнитных бурь в пятницу, 25 июля, не ожидается. Однако магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии.

Об этом сообщает Meteoprog.

Реклама
Читайте также:

Магнитные бури 25 июля

За последние сутки солнечная активность была на низком уровне. На Солнце произошли три вспышки класса С, которые практически не оказывают влияния на Землю.

А геомагнитное поле ожидается от спокойного до активного уровня. Солнечная активность будет низкой, но с вероятностью вспышек класса М.

Магнітні бурі 25 липня
Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Солнечная активность на 25 июля:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — 26

Как побороть последствия магнитных бурь:

  • спите не менее 7-8 часов;
  • пейте достаточно воды;
  • ешьте легкую и сбалансированную пищу;
  • избегайте стрессов;
  • больше отдыхайте;
  • ограничьте кофе и алкоголь;
  • больше гуляйте на свежем воздухе;
  • при необходимости примите легкое успокоительное.

Напомним, исследователи зафиксировали новый межзвездный объект, расположенный на расстоянии, которое в 4,5 раза больше дистанции между Землей и Солнцем.

Ранее компания Redwire Corporation завершила начальные испытания своих инновационных солнечных панелей ROSA, которые могут стать источником энергии для будущей лунной станции NASA.

космос Солнце самочувствие магнитные бури плохое самочувствие
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации