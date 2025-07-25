Прогноз магнитных бурь на 25 июля — чего ожидать метеозависимым

Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Магнитных бурь в пятницу, 25 июля, не ожидается. Однако магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 25 июля

За последние сутки солнечная активность была на низком уровне. На Солнце произошли три вспышки класса С, которые практически не оказывают влияния на Землю.

А геомагнитное поле ожидается от спокойного до активного уровня. Солнечная активность будет низкой, но с вероятностью вспышек класса М.

Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Солнечная активность на 25 июля:

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 26

Как побороть последствия магнитных бурь:

спите не менее 7-8 часов;

пейте достаточно воды;

ешьте легкую и сбалансированную пищу;

избегайте стрессов;

больше отдыхайте;

ограничьте кофе и алкоголь;

больше гуляйте на свежем воздухе;

при необходимости примите легкое успокоительное.

Напомним, исследователи зафиксировали новый межзвездный объект, расположенный на расстоянии, которое в 4,5 раза больше дистанции между Землей и Солнцем.

Ранее компания Redwire Corporation завершила начальные испытания своих инновационных солнечных панелей ROSA, которые могут стать источником энергии для будущей лунной станции NASA.