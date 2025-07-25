Прогноз магнітних бур на 25 липня — чого очікувати метеозалежним

Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Магнітних бур у пʼятницю, 25 липня, не очікується. Однак магнітосфера Землі буде у збудженому стані.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 25 липня

За останню добу сонячна активність була на низькому рівні. На Сонці сталися три спалахи класу С, які практично не мають впливу на Землю.

А геомагнітне поле очікується від спокійного до активного рівня. Сонячна активність буде низькою, але з ймовірністю спалахів класу М.

Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Сонячна активність на 25 липня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 26

Як побороти наслідки магнітних бур:

спіть не менше 7–8 годин;

пийте достатньо води;

їжте легку та збалансовану їжу;

уникайте стресів;

більше відпочивайте;

обмежте каву та алкоголь;

більше гуляйте на свіжому повітрі;

за потреби прийміть легке заспокійливе.

Нагадаємо, дослідники зафіксували новий міжзоряний об'єкт, розташований на відстані, яка в 4,5 раза більша за дистанцію між Землею і Сонцем.

Раніше компанія Redwire Corporation завершила початкові випробування своїх інноваційних сонячних панелей ROSA, які можуть стати джерелом енергії для майбутньої місячної станції NASA.