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Головна Метео Понад 25 сонячних плям — прогноз магнітних бур на сьогодні

Понад 25 сонячних плям — прогноз магнітних бур на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 16:23
Прогноз магнітних бур на 25 липня — чого очікувати метеозалежним
Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Магнітних бур у пʼятницю, 25 липня, не очікується. Однак магнітосфера Землі буде у збудженому стані.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 25 липня

За останню добу сонячна активність була на низькому рівні. На Сонці сталися три спалахи класу С, які практично не мають впливу на Землю.

А геомагнітне поле очікується від спокійного до активного рівня. Сонячна активність буде низькою, але з ймовірністю спалахів класу М.

Магнітні бурі 25 липня
Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Сонячна активність на 25 липня:

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
  • Кількість сонячних плям — 26

Як побороти наслідки магнітних бур:

  • спіть не менше 7–8 годин;
  • пийте достатньо води;
  • їжте легку та збалансовану їжу;
  • уникайте стресів;
  • більше відпочивайте;
  • обмежте каву та алкоголь;
  • більше гуляйте на свіжому повітрі;
  • за потреби прийміть легке заспокійливе.

Нагадаємо, дослідники зафіксували новий міжзоряний об'єкт, розташований на відстані, яка в 4,5 раза більша за дистанцію між Землею і Сонцем.

Раніше компанія Redwire Corporation завершила початкові випробування своїх інноваційних сонячних панелей ROSA, які можуть стати джерелом енергії для майбутньої місячної станції NASA.

космос Сонце самопочуття магнітні бурі погане самопочуття
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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