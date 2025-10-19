Прогноз магнитных бурь на 19 октября

Более 10 вспышек на Солнце — прогноз магнитных бурь на сегодня
В воскресенье, 19 октября, мощных магнитных бурь не прогнозируется. Однако геомагнитное поле будет оставаться в возбужденном состоянии.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнитные бури 19 октября
В воскресенье, 19 октября, на Земле существенных магнитных бурь не ожидается, но магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии.
В течение последних 24 часов солнечная активность была на высоком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошли четыре вспышки класса С (такие вспышки практически не влияют на Землю) и восемь вспышек класса М, крупнейшей из которых стала вспышка М1,5.
Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М1,5 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.
Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки X-класса.
Солнечная активность на 19 октября
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%;
- Количество солнечных пятен — 35.
Влияют ли магнитные бури на самочувствие людей
Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье человека. Предупреждения о геомагнитных колебаниях помогают уменьшить риски сердечно-сосудистых и нервных осложнений в период активности Солнца. Основные возможные последствия магнитных бурь:
- нарушение работы сердечно-сосудистой системы;
- влияние на нервную систему и эмоциональное состояние;
- проблемы со сном;
- ослабление иммунитета;
- обострение хронических заболеваний;
- повышенная усталость и слабость.
