Видео

Более 10 вспышек на Солнце — прогноз магнитных бурь на сегодня

Более 10 вспышек на Солнце — прогноз магнитных бурь на сегодня

Ua ru
Дата публикации 19 октября 2025 14:28
обновлено: 14:28
Прогноз магнитных бурь на 19 октября
Девушка держится за голову из-за сильной боли. Иллюстративное фото: Freepik

В воскресенье, 19 октября, мощных магнитных бурь не прогнозируется. Однако геомагнитное поле будет оставаться в возбужденном состоянии.

Об этом информирует Meteoprog.

Читайте также:
Магнітні бурі
Парень держится за голову из-за плохого самочувствия. Иллюстративное фото: Freepik

Магнитные бури 19 октября

В воскресенье, 19 октября, на Земле существенных магнитных бурь не ожидается, но магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии.

В течение последних 24 часов солнечная активность была на высоком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошли четыре вспышки класса С (такие вспышки практически не влияют на Землю) и восемь вспышек класса М, крупнейшей из которых стала вспышка М1,5.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М1,5 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки X-класса.

Солнечная активность на 19 октября

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%;
  • Количество солнечных пятен — 35.
Магнітні бурі 19 жовтня
У девушки кружится голова из-за магнитных бурь. Иллюстративное фото: Freepik

Влияют ли магнитные бури на самочувствие людей

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье человека. Предупреждения о геомагнитных колебаниях помогают уменьшить риски сердечно-сосудистых и нервных осложнений в период активности Солнца. Основные возможные последствия магнитных бурь:

  • нарушение работы сердечно-сосудистой системы;
  • влияние на нервную систему и эмоциональное состояние;
  • проблемы со сном;
  • ослабление иммунитета;
  • обострение хронических заболеваний;
  • повышенная усталость и слабость.

самочувствие здоровье магнитные бури головная боль метеозависимость
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
