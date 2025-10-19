Прогноз магнитных бурь на 19 октября

Девушка держится за голову из-за сильной боли. Иллюстративное фото: Freepik

В воскресенье, 19 октября, мощных магнитных бурь не прогнозируется. Однако геомагнитное поле будет оставаться в возбужденном состоянии.

Об этом информирует Meteoprog.

Парень держится за голову из-за плохого самочувствия. Иллюстративное фото: Freepik

Магнитные бури 19 октября

В воскресенье, 19 октября, на Земле существенных магнитных бурь не ожидается, но магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии.

В течение последних 24 часов солнечная активность была на высоком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошли четыре вспышки класса С (такие вспышки практически не влияют на Землю) и восемь вспышек класса М, крупнейшей из которых стала вспышка М1,5.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М1,5 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки X-класса.

Солнечная активность на 19 октября

Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%;

Количество солнечных пятен — 35.

У девушки кружится голова из-за магнитных бурь. Иллюстративное фото: Freepik

Влияют ли магнитные бури на самочувствие людей

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье человека. Предупреждения о геомагнитных колебаниях помогают уменьшить риски сердечно-сосудистых и нервных осложнений в период активности Солнца. Основные возможные последствия магнитных бурь:

нарушение работы сердечно-сосудистой системы;

влияние на нервную систему и эмоциональное состояние;

проблемы со сном;

ослабление иммунитета;

обострение хронических заболеваний;

повышенная усталость и слабость.

