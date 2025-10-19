Прогноз магнітних бур на 19 жовтня

Дівчина тримається за голову через сильний біль. Ілюстративне фото: Freepik

У неділю, 19 жовтня, потужних магнітних бур не прогнозується. Однак геомагнітне поле залишатиметься у збудженому стані.

Магнітні бурі 19 жовтня

В неділю, 19 жовтня, на Землі суттєвих магнітних бур не очікується, але магнітосфера знаходитиметься у збудженому стані.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За минулу добу на Сонці відбулися чотири спалахів класу С (такі спалахи практично не впливають на Землю) та вісім спалахів класу М, найбільшим з яких став спалах М1,5.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,5 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що в неділю геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху X-класу.

Сонячна активність на 19 жовтня

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%;

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%;

Кількість сонячних плям — 35.

Чи впливають магнітні бурі на самопочуття людей

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людини. Попередження про геомагнітні коливання допомагають зменшити ризики серцево-судинних і нервових ускладнень у період активності Сонця. Основні можливі наслідки магнітних бур:

порушення роботи серцево-судинної системи;

вплив на нервову систему та емоційний стан;

проблеми зі сном;

ослаблення імунітету;

загострення хронічних захворювань;

підвищена втома та слабкість.

