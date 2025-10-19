Відео
Відео

Головна Метео Понад 10 спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні

Понад 10 спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 19 жовтня 2025 14:28
Оновлено: 14:28
Прогноз магнітних бур на 19 жовтня
Дівчина тримається за голову через сильний біль. Ілюстративне фото: Freepik

У неділю, 19 жовтня, потужних магнітних бур не прогнозується. Однак геомагнітне поле залишатиметься у збудженому стані.

Про це інформує Meteoprog.

Магнітні бурі
Хлопець тримається за голову через погане самопочуття. Ілюстративне фото: Freepik

Магнітні бурі 19 жовтня

В неділю, 19 жовтня, на Землі суттєвих магнітних бур не очікується, але магнітосфера знаходитиметься у збудженому стані.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За минулу добу на Сонці відбулися чотири спалахів класу С (такі спалахи практично не впливають на Землю) та вісім спалахів класу М, найбільшим з яких став спалах М1,5. 

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,5 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм. 

Очікується, що в неділю геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху X-класу. 

Сонячна активність на 19 жовтня

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%; 
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%; 
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%;
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%;
  • Кількість сонячних плям — 35.
Магнітні бурі 19 жовтня
У дівчини паморочиться голова через магнітні бурі. Ілюстративне фото: Freepik

Чи впливають магнітні бурі на самопочуття людей

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людини. Попередження про геомагнітні коливання допомагають зменшити ризики серцево-судинних і нервових ускладнень у період активності Сонця. Основні можливі наслідки магнітних бур:

  • порушення роботи серцево-судинної системи;
  • вплив на нервову систему та емоційний стан;
  • проблеми зі сном;
  • ослаблення імунітету;
  • загострення хронічних захворювань;
  • підвищена втома та слабкість.

Раніше ми розповідали про ключові помилки при лікуванні сезонних хвороб.

Також ми інформували про техніки саморефлексії для кращого розуміння себе.

самопочуття здоров'я магнітні бурі головний біль метеозалежність
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
