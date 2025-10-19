Прогноз магнітних бур на 19 жовтня

Понад 10 спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні
У неділю, 19 жовтня, потужних магнітних бур не прогнозується. Однак геомагнітне поле залишатиметься у збудженому стані.
Про це інформує Meteoprog.
Магнітні бурі 19 жовтня
В неділю, 19 жовтня, на Землі суттєвих магнітних бур не очікується, але магнітосфера знаходитиметься у збудженому стані.
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За минулу добу на Сонці відбулися чотири спалахів класу С (такі спалахи практично не впливають на Землю) та вісім спалахів класу М, найбільшим з яких став спалах М1,5.
Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,5 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.
Очікується, що в неділю геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху X-класу.
Сонячна активність на 19 жовтня
- Ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%;
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%;
- Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%;
- Кількість сонячних плям — 35.
Чи впливають магнітні бурі на самопочуття людей
Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людини. Попередження про геомагнітні коливання допомагають зменшити ризики серцево-судинних і нервових ускладнень у період активності Сонця. Основні можливі наслідки магнітних бур:
- порушення роботи серцево-судинної системи;
- вплив на нервову систему та емоційний стан;
- проблеми зі сном;
- ослаблення імунітету;
- загострення хронічних захворювань;
- підвищена втома та слабкість.
Раніше ми розповідали про ключові помилки при лікуванні сезонних хвороб.
Також ми інформували про техніки саморефлексії для кращого розуміння себе.
Читайте Новини.LIVE!