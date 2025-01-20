Магнитные бури на сегодня, 20 января — чего ожидать метеозависимым

Головная боль у женщины из-за магнитных бурь. Фото: freepik

На Земле в понедельник, 20 января, существенных магнитных бурь не ожидается. Однако на Солнце было 12 вспышек, которые могут вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Отмечается, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошли 11 вспышек класса С и одна вспышка класса М2,4.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М2,4 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет умеренной с вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 20 января

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 70%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%

Количество солнечных пятен — 60.

Головная боль у женщины из-за магнитных бурь. Фото: freepik

Как избежать влияния магнитных бурь на здоровье

Самочувствие людей может ухудшаться из-за магнитных бурь, поэтому для уменьшения негативного влияния на здоровье стоит придерживаться следующих советов:

отказаться от чрезмерной физической и эмоциональной нагрузки;

взять время на отдых и восстановление;

уменьшить употребление кофеина и алкоголя или вообще отказаться;

устроить прогулку на свежем воздухе;

придерживаться режима сна и спать достаточное количество часов.

Напомним, 3 января Луна и Венера встретились в ночном небе над Украиной. Такое явление очень редкое и его еще называют "поцелуем планет".

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