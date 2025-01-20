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Более 10 вспышек на Солнце — прогноз магнитных бурь на сегодня

20 января 2025 11:02
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнитные бури на сегодня, 20 января — чего ожидать метеозависимым
Головная боль у женщины из-за магнитных бурь. Фото: freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

На Земле в понедельник, 20 января, существенных магнитных бурь не ожидается. Однако на Солнце было 12 вспышек, которые могут вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Отмечается, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошли 11 вспышек класса С и одна вспышка класса М2,4.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М2,4 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет умеренной с вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 20 января

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 70%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%
  • Количество солнечных пятен — 60.
магнитные бури 20 января
Головная боль у женщины из-за магнитных бурь. Фото: freepik

Как избежать влияния магнитных бурь на здоровье

Самочувствие людей может ухудшаться из-за магнитных бурь, поэтому для уменьшения негативного влияния на здоровье стоит придерживаться следующих советов:

  • отказаться от чрезмерной физической и эмоциональной нагрузки;
  • взять время на отдых и восстановление;
  • уменьшить употребление кофеина и алкоголя или вообще отказаться;
  • устроить прогулку на свежем воздухе;
  • придерживаться режима сна и спать достаточное количество часов.

Напомним, 3 января Луна и Венера встретились в ночном небе над Украиной. Такое явление очень редкое и его еще называют "поцелуем планет".

Также мы писали, что ученые из Швейцарии считают, что длительность суток на Земле меняется. Они объяснили, что на это влияет.

космос Солнце самочувствие магнитные бури головная боль Земля

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