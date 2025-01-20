Магнітні бурі на сьогодні, 20 січня — чого очікувати метеозалежним

Понад 10 спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні
На Землі у понеділок, 20 січня, суттєвих магнітних бур не очікується. Однак на Сонці було 12 спалахів, які можуть викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 20 січня
Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталися 11 спалахів класу С та один спалах класу М2,4.
Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М2,4 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.
Очікується, що в понеділок геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність, імовірно, буде помірною з ймовірністю спалаху класу X.
Сонячна активність на 20 січня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 70%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%
- Кількість сонячних плям — 60.
Як уникнути впливу магнітних бур на здоров'я
Самопочуття людей може погіршуватися через магнітні бурі, тому для зменшення негативного впливу на здоров'я варто дотримуватися таких порад:
- відмовитися від надмірного фізичного та емоційного навантаження;
- взяти час на відпочинок і відновлення;
- зменшити вживання кофеїну та алкоголю або взагалі відмовитися;
- влаштувати прогулянку на свіжому повітрі;
- дотримуватися режиму сну та спати достатню кількість годин.
Нагадаємо, 3 січня Місяць й Венера зустрілися в нічному небі над Україною. Таке явище дуже рідкісне і його ще називають "поцілунком планет".
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