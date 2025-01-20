Магнітні бурі на сьогодні, 20 січня — чого очікувати метеозалежним

Головний біль у жінки через магнітні бурі. Фото: freepik

На Землі у понеділок, 20 січня, суттєвих магнітних бур не очікується. Однак на Сонці було 12 спалахів, які можуть викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 20 січня

Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталися 11 спалахів класу С та один спалах класу М2,4.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М2,4 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що в понеділок геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність, імовірно, буде помірною з ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 20 січня

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 70%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%

Кількість сонячних плям — 60.

Головний біль у жінки через магнітні бурі. Фото: freepik

Як уникнути впливу магнітних бур на здоров'я

Самопочуття людей може погіршуватися через магнітні бурі, тому для зменшення негативного впливу на здоров'я варто дотримуватися таких порад:

відмовитися від надмірного фізичного та емоційного навантаження;

взяти час на відпочинок і відновлення;

зменшити вживання кофеїну та алкоголю або взагалі відмовитися;

влаштувати прогулянку на свіжому повітрі;

дотримуватися режиму сну та спати достатню кількість годин.

Нагадаємо, 3 січня Місяць й Венера зустрілися в нічному небі над Україною. Таке явище дуже рідкісне і його ще називають "поцілунком планет".

Також ми писали, що вчені зі Швейцарії вважають, що тривалість доби на Землі змінюється. Вони пояснили, що на це впливає.