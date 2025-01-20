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Понад 10 спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні

20 січня 2025 11:02
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнітні бурі на сьогодні, 20 січня — чого очікувати метеозалежним
Головний біль у жінки через магнітні бурі. Фото: freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

На Землі у понеділок, 20 січня, суттєвих магнітних бур не очікується. Однак на Сонці було 12 спалахів, які можуть викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі.

Про це повідомляє Meteoprog

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Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталися 11 спалахів класу С та один спалах класу М2,4.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М2,4 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що в понеділок геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність, імовірно, буде помірною з ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 20 січня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 70%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%
  • Кількість сонячних плям — 60.
магнітні бурі 20 січня
Головний біль у жінки через магнітні бурі. Фото: freepik

Як уникнути впливу магнітних бур на здоров'я

Самопочуття людей може погіршуватися через магнітні бурі, тому для зменшення негативного впливу на здоров'я варто дотримуватися таких порад:

  • відмовитися від надмірного фізичного та емоційного навантаження;
  • взяти час на відпочинок і відновлення;
  • зменшити вживання кофеїну та алкоголю або взагалі відмовитися;
  • влаштувати прогулянку на свіжому повітрі;
  • дотримуватися режиму сну та спати достатню кількість годин.

Нагадаємо, 3 січня Місяць й Венера зустрілися в нічному небі над Україною. Таке явище дуже рідкісне і його ще називають "поцілунком планет". 

Також ми писали, що вчені зі Швейцарії вважають, що тривалість доби на Землі змінюється. Вони пояснили, що на це впливає. 

космос Сонце самопочуття магнітні бурі головний біль Земля

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