Прогноз погоды от Укргидрометцентра на завтра, 15 октября

Люди идут в дождь. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Погода в Украине во вторник, 15 октября, будет облачной. Местами возможны прояснения, температура воздуха будет колебаться в пределах +3...+17 °С.

Об этом сообщил Укргидрометцентр в Facebook.

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Погода в Украине 15 октября

Завтра в областях будет облачно с прояснениями. Ночью в северных, а днем на западе, востоке и в Винницкой областях ожидается небольшой дождь. В то же время на остальной территории Украины день пройдет без существенных осадков.

Синоптики прогнозируют западный ветер с переходом на северный, 5-10 м/с. Ночью температура воздуха составит +3...+8 °С, днем +7...+12 °С. На юге и востоке завтра температура будет колебаться в пределах +12…+17 °С.

На высокогорье Карпат пройдет небольшой мокрый снег, температура ночью и днем опустится до около 0 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Пожарная опасность 15 октября

Сегодня чрезвычайный уровень пожарной опасности прогнозируют в Харьковской области.

Опасность пожаров Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптики предупредили Харьков и область о дождях завтра. Утром прогнозируется слабый туман.

Также по словам Наталки Диденко, в Украине ожидается похолодание и даже заморозки.