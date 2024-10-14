Прогноз погоды от Укргидрометцентра на завтра, 15 октября

Похолодание и дождь — в Укргидрометцентре назвали области, которые завтра накроет непогода
Погода в Украине во вторник, 15 октября, будет облачной. Местами возможны прояснения, температура воздуха будет колебаться в пределах +3...+17 °С.
Об этом сообщил Укргидрометцентр в Facebook.
Погода в Украине 15 октября
Завтра в областях будет облачно с прояснениями. Ночью в северных, а днем на западе, востоке и в Винницкой областях ожидается небольшой дождь. В то же время на остальной территории Украины день пройдет без существенных осадков.
Синоптики прогнозируют западный ветер с переходом на северный, 5-10 м/с. Ночью температура воздуха составит +3...+8 °С, днем +7...+12 °С. На юге и востоке завтра температура будет колебаться в пределах +12…+17 °С.
На высокогорье Карпат пройдет небольшой мокрый снег, температура ночью и днем опустится до около 0 °С.
Пожарная опасность 15 октября
Сегодня чрезвычайный уровень пожарной опасности прогнозируют в Харьковской области.
Напомним, синоптики предупредили Харьков и область о дождях завтра. Утром прогнозируется слабый туман.
Также по словам Наталки Диденко, в Украине ожидается похолодание и даже заморозки.
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