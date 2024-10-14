Прогноз погоди від Укргідрометцентру на завтра, 15 жовтня

Люди йдуть під дощем. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Погода в Україні у вівторок, 15 жовтня, очікується хмарною. Подекуди можливі прояснення, температура повітря коливатиметься у межах +3...+17 °С.

Про це повідомив Укргідрометцентр у Facebook.

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Погода в Україні 15 жовтня

Завтра в областях буде хмарно з проясненнями. Вночі у північних, а вдень на заході, сході та Вінницькій областях очікується невеликий дощ. Водночас на решті території України день пройде без істотних опадів.

Синоптики прогнозують західний вітер з переходом на північний, 5-10 м/с. Вночі температура повітря становитиме +3...+8 °С, вдень — +7...+12 °С. На півдні та сході завтра температура коливатиметься у межах +12...+17 °С.

На високогір'ї Карпат пройде невеликий мокрий сніг, а температура вночі та вдень опуститься до близько 0 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Пожежна небезпека 15 жовтня

Завтра надзвичайний рівень пожежної небезпеки прогнозують у Харківській області.

Небезпека пожеж. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптики попередили Харків та область про дощі завтра. Вранці прогнозують слабкий туман.

Також за словами Наталки Діденко, в Україні очікується похолодання та навіть заморозки.