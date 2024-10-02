Прогноз погоды в Украине на среду, 2 октября, от Укргидрометцентра

Люди идут по снежной улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Прогноз погоды в Украине на среду, 2 октября, сообщили синоптики. Осадков не ожидается.

Об этом во вторник, 1 октября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 2 октября

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Юго-восточный (в большинстве северных, Винницкой и Одесской областях северный) ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Температура ночью +6...+11 °С, на побережье морей до 14 °С, а днем +16...+21 °С, на востоке и юго-востоке страны до +25 °С. В западных областях ночью +1...+6 °С, на Закарпатье и Прикарпатье на поверхности почвы заморозки 0...-3 °С, а днем +12...+17 °С. На высокогорье Карпат температура ночью -2...+3 °С, а днем +8...+13 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области переменная облачность, без осадков. Скорость преимущественно северного ветра составит 5–8 м/с. Температура воздуха в области ночью опустится до +6...+11 °С, а днем потеплеет до +16...+21 °С. В столице ночью будет +8...+10 °С, а днем +17...+19 °С.

Предупреждение о пожарной опасности

Карта "Пожарная опасность в Украине" от Укргидрометцентра

В среду и четверг, 2 и 3 октября, в большинстве северных, центральных, Харьковской, южных областях и Крыму ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Карта опасных метеорологических явлений в Украине

Ночью в Закарпатье и Прикарпатье на поверхности почвы заморозки 0...-3 °С. Будет I (желтый) уровень опасности.

Напомним, сентябрь этого года в Киеве стал самым теплым за последние 143 года. Средняя температура воздуха была

+20,6 °С.

Также мы сообщали, что в понедельник, 30 сентября, в Карпатах выпал первый снег. Синоптики предупреждали, что температура на высокогорье может снизиться до -3...-5 °С.