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Похолодає до заморозків — синоптики спрогнозували погоду на сьогодні

2 жовтня 2024 05:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні на середу, 2 жовтня, від Укргідрометцентру
Люди йдуть засніженою вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоди в Україні на середу, 2 жовтня, повідомили синоптики. Опадів не очікується.

Про це у вівторок, 1 жовтня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 2 жовтня

Погода в Україні 2 жовтня
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Південно-східний (у більшості північних, Вінницькій та Одеській областях північний) вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура вночі +6...+11 °С, на узбережжі морів до 14 °С, а вдень +16...+21 °С, на сході та південному сході країни до +25 °С. У західних областях вночі +1...+6 °С, на Закарпатті та Прикарпатті на поверхні ґрунту заморозки 0...-3 °С, а вдень +12...+17 °С. На високогір'ї Карпат температура вночі -2...+3 °С, а вдень +8...+13 ° С.

Карта температур на 2 жовтня
Карта температур від Meteopost.com

На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Швидкість переважно північного вітру становитиме 5–8 м/с. Температура повітря в області вночі опуститься до +6...+11 °С, а вдень потеплішає до +16...+21 °С. У столиці вночі буде +8...+10 °С, а вдень +17...+19 °С.

Попередження про пожежну небезпеку

Пожежна небезпека в Україні станом на 3 жовтня
Карта "Пожежна небезпека в Україні" від Укргідрометцентру

У середу й четвер, 2 та 3 жовтня, у більшості північних, центральних, Харківській, південних областях та у Криму очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Небезпечні метеорологічні явища в Україні 2 жовтня
Карта небезпечні метеорологічні явища в Україні

Уночі на Закарпатті та Прикарпатті на поверхні
ґрунту заморозки 0...-3 °С. Буде I (жовтий) рівень небезпечності.

Нагадаємо, цьогорічний вересень у Києві став найтеплішим за останні 143 роки. Середня температура повітря була +20,6 °С. 

Також ми повідомляли, що в понеділок, 30 вересня, у Карпатах випав перший сніг. Синоптики попереджали, що температура на високогір' ї може знизитися до -3...-5 °С.

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