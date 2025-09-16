Сегодня в Украине прогнозируется пасмурная погода, а в некоторых регионах будет дождь

Мужчина с зонтом под сильным ветром. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня, 16 сентября, согласно прогнозам метеорологов, в Украине ожидается пасмурная погода. В целом обойдется без осадков, но в некоторых регионах стоит прихватить зонтики.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и портал Meteoprog.

Реклама

Читайте также:

Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Метеорологи обращают внимание жителей Житомирщины, Волыни, Львовщины и других западных областей - сегодня там следует ожидать дождь. Утром местами на Закарпатье, Прикарпатье и Винницкой области на дорогах может быть туман, поэтому водителям следует быть особенно осторожными.

Ветер преимущественно юго-западный, умеренный — 7-12 м/с.

Температура днем до +22...+27 °С, однако на западе страны до +21 °С.

Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Погода на 16 сентября от Meteoprog

Синоптики отмечают, что сегодня на большей территории Украины осадков не будет. Но в западной части нашего государства местами прогнозируются дожди, даже с грозой и мелким градом.

Прогноз погоды в Украине 16 сентября. Фото: Meteoprog

Ветер ночью переменных направлений 3-8 метра в секунду. Температура днем +23...+28 °С, а на западе до +24 °С.

Напомним, 16 сентября в Киеве и области не прогнозируется осадков. В столице температура воздуха повысится до +25 °С.

Ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказывал, когда в Украину придут первые заморозки.