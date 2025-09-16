Сегодня в Украине прогнозируется пасмурная погода, а в некоторых регионах будет дождь

Пасмурно и кое-где дождливо — прогноз погоды в Украине на сегодня
Сегодня, 16 сентября, согласно прогнозам метеорологов, в Украине ожидается пасмурная погода. В целом обойдется без осадков, но в некоторых регионах стоит прихватить зонтики.
Об этом сообщает Укргидрометцентр и портал Meteoprog.
Прогноз погоды от Укргидрометцентра
Метеорологи обращают внимание жителей Житомирщины, Волыни, Львовщины и других западных областей - сегодня там следует ожидать дождь. Утром местами на Закарпатье, Прикарпатье и Винницкой области на дорогах может быть туман, поэтому водителям следует быть особенно осторожными.
Ветер преимущественно юго-западный, умеренный — 7-12 м/с.
Температура днем до +22...+27 °С, однако на западе страны до +21 °С.
Погода на 16 сентября от Meteoprog
Синоптики отмечают, что сегодня на большей территории Украины осадков не будет. Но в западной части нашего государства местами прогнозируются дожди, даже с грозой и мелким градом.
Ветер ночью переменных направлений 3-8 метра в секунду. Температура днем +23...+28 °С, а на западе до +24 °С.
Напомним, 16 сентября в Киеве и области не прогнозируется осадков. В столице температура воздуха повысится до +25 °С.
Ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказывал, когда в Украину придут первые заморозки.
