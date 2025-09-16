Сьогодні в України прогнозується похмура погода, а в деяких регіонах буде дощ

Чоловік з парасолькою під сильним вітром. Ілюстративне фото: pexels.com

Сьогодні, 16 вересня, згідно з прогнозами метеорологів, в Україні очікується похмура погода. В цілому обійдеться без опадів, але в деяких регіонах варто прихопити парасольки.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та портал Meteoprog.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Метеорологи звертають увагу мешканців Житомирщини, Волині, Львівщини та інших західних областей — сьогодні там слід очікувати дощ. Вранці місцями на Закарпатті, Прикарпатті та Вінниччині на дорогах може бути туман, тож водіям слід бути особливо обережними.

Вітер переважно південно-західний, помірний — 7-12 м/с.

Температура вдень до +22...+27 °С, проте на заході країни до +21 °С.

Погода на 16 вересня від Meteoprog

Синоптики зазначають, що сьогодні на більшій території України опадів не буде. Але у західній частині нашої держави місцями прогнозуються дощі, навіть з грозою та дрібним градом.

Вітер вночі змінних напрямків 3-8 метри на секунду. Температура вдень +23...+28 °С, а на заході до +24 °С.

Нагадаємо, 16 вересня у Києві та області не прогнозується опадів. У столиці температура повітря підвищиться до +25 °С.

