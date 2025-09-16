Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаTravelПромоПсихологіяКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Похмуро та деінде дощитиме — прогноз погоди в Україні на сьогодні

Похмуро та деінде дощитиме — прогноз погоди в Україні на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 06:25
Сьогодні в України прогнозується похмура погода, а в деяких регіонах буде дощ
Чоловік з парасолькою під сильним вітром. Ілюстративне фото: pexels.com

Сьогодні, 16 вересня, згідно з прогнозами метеорологів, в Україні очікується похмура погода. В цілому обійдеться без опадів, але в деяких регіонах варто прихопити парасольки.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та портал Meteoprog.

Реклама
Читайте також:
В Укргідрометеоцентрі розповіли, які області завтра заллє дощами - фото 1
Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Метеорологи звертають увагу мешканців Житомирщини, Волині, Львівщини та інших західних областей — сьогодні там слід очікувати дощ. Вранці місцями на Закарпатті, Прикарпатті та Вінниччині на дорогах може бути туман, тож водіям слід бути особливо обережними.

Вітер переважно південно-західний, помірний — 7-12 м/с.

Температура вдень до +22...+27 °С, проте на заході країни до +21 °С.

В Укргідрометеоцентрі розповіли, які області завтра заллє дощами - фото 2
Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Погода на 16 вересня від Meteoprog

Синоптики зазначають, що сьогодні на більшій території України опадів не буде. Але у західній частині нашої держави місцями прогнозуються дощі, навіть з грозою та дрібним градом.

Погода в Україні 16 вересня

Прогноз погоди в Україні 16 вересня. Фото: Meteoprog

Вітер вночі змінних напрямків 3-8 метри на секунду. Температура вдень +23...+28 °С, а на заході до +24 °С.

Нагадаємо, 16 вересня у Києві та області не прогнозується опадів. У столиці температура повітря підвищиться до +25 °С. 

Раніше синоптик Ігор Кібальчич розповідав, коли в Україну прийдуть перші заморозки

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації