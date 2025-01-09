Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Метео arrow Погода удивит — синоптики предупредили несколько областей arrow

Погода удивит — синоптики предупредили несколько областей

9 января 2025 20:47
Светлана Силенко - Редактор
Погода в Украине завтра, 10 января, будет местами с осадками
Люди зимой. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине во вторник, 10 января, будет с осадками в некоторых регионах. Синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами до 30 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:
В Укгидрометцентре предупредили об опасной погоде завтра - фото 1
Карта погоды от Укргидрометцентра

Прогноз погоды в Украине на 10 января

По территории страны будет облачно с прояснениями. В западных областях, на Закарпатье и в Карпатах ожидается дождь с мокрым снегом. В северных, Винницкой и Черкасской областях днем пройдет дождь. Больше существенных осадков не ожидается.

Синоптики прогнозируют южный ветер с переходом на западный со скоростью 7-12 м/с. В западных областях порывы достигнут 15-20 м/с, на высокогорье Карпат ожидается до — 25-30 м/с.

Температура воздуха ночью составит +1…+6°С, на северо-востоке — 0…-2°С. Днем в западных и северных областях столбики термометров будут фиксировать +4…+9 °С. В других регионах будет +8…+13 °С. В Крыму ночью ожидается +4…+9 °С, а днем — +11…+16 °С.

Прогноз погоды на Киевщине 10 января

В Киевской области также будет облачно с прояснениями.

Ночью существенных осадков не предвидится, а днем возможен дождь.

Ветер будет южный с порывами 7-12 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит +1…+6 °С, а днем - +4…+9 °С.

В Киеве ночью синоптики прогнозируют +2…+4°С, а днем —+7…+9°С.

Прогноз погоды от Кибальчича

Кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич сообщает, что в пятницу, 10 января, небольшие дожди пройдут в западных областях.

На остальной Украине существенных осадков не будет. Также местами возможен туман.

Ветер южной четверти будет с порывами 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +2…+7 °С, а днем +8…+13 °С, в Крыму местами - +14…+16 °С.

Дождь Кибальчич прогнозирует в пятницу в западных, днем и северных, Винницкой и Черкасской областях, а на западе страны с мокрым снегом.

Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях в Украине

10 января на Закарпатье и в Карпатах значительные осадки в виде дождя и мокрого снега, в западных областях порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

Следовательно, объявлен I уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения
транспорта.

Погода удивит - что известно о прогнозе в Украине на завтра - фото 3
Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Напомним, январь будет уникальным для астрономических наблюдений. Ночью можно будет увидеть парад планет, насладиться сиянием Волчьей Луны и наблюдать противостояние Марса.

Также синоптики предупредили о резких изменениях погоды в Украине. Они произойдут в течение недели с 6 по 12 января.

погода непогода Укргидрометцентр Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

21:22 Прорыв теплосети в центре Киева вызвал разрушения — видео

20:56 На каком этапе строительство Подольского моста — фоторепортаж

20:47 Погода удивит — синоптики предупредили несколько областей

20:33 Отключения света в Одессе — какие прогнозы на завтра

20:16 Юношам могут грозить огромные штрафы от ТЦК — в чем причина

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

20:06 Зеленский прибыл в Италию для переговоров с руководством страны

20:00 Брони нет в "Резерв+" — как это повлияет на перебронировании

Text

19:46 Военный рассказал историю товарища, ушедшего в СЗЧ

19:32 Европа в 2024-м купила у РФ рекордное количество сжиженного газа

19:24 В Укгидрометцентре предупредили об опасной погоде завтра

21:22 Прорыв теплосети в центре Киева вызвал разрушения — видео

20:56 На каком этапе строительство Подольского моста — фоторепортаж

20:47 Погода удивит — синоптики предупредили несколько областей

20:33 Отключения света в Одессе — какие прогнозы на завтра

20:16 Юношам могут грозить огромные штрафы от ТЦК — в чем причина

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

20:06 Зеленский прибыл в Италию для переговоров с руководством страны

20:00 Брони нет в "Резерв+" — как это повлияет на перебронировании

19:32 Европа в 2024-м купила у РФ рекордное количество сжиженного газа

19:24 В Укгидрометцентре предупредили об опасной погоде завтра

19:06 Опоздал на 3 часа — уволят ли за это с работы

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

06:20 Золотой свет — сколько платят за электроэнергию в Украине и ЕС

8 января 2025

22:37 Прожиточный минимум 2025 — что себе могут позволить одесситы

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

06:40 В Украине дорожает медь — цены на цветные металлы в январе

06:32 Реформа МСЭК — как получить группу инвалидности на Львовщине

06:20 Налоги для ФЛП в 2025 году — сколько придется платить

7 января 2025

22:37 Китайский вирус в Одессе — боятся ли локдауна горожане

06:40 Цены на металлолом в январе — стоимость 1 кг чермета в Украине

06:20 Закрытие ФЛП в Украине — как повышение налогов влияет на бизнес

Text

19:46 Военный рассказал историю товарища, ушедшего в СЗЧ

Text

18:02 Срочное заявление Зеленского на "Рамштайн" — эфир Вечір.LIVE

Text

17:29 Эксперт назвал, сколько военных находятся в СОЧ

Text

16:39 Массовые обстрелы и блэкаут — Кипер ответил, как изменится Одесса

Text

14:36 Удар по Запорожью — в ОВА раскрыли детали атаки

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

13:00 Венгрия угрожает сорвать вступление Украины в ЕС — эфир День.LIVE

Text

12:34 Нардеп предупредил о кризисе из-за проблем с бронированием

Text

10:11 Нардеп раскрыл причину переноса визита Келлога в Украину

Text

08:00 У Трампа заявили о сроках конца войны, — эфир Ранок.LIVE

Text

06:15 Боец заявил, что нужны еще средства для работы по Шахедам

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия