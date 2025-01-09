Погода в Украине завтра, 10 января, будет местами с осадками

Люди зимой. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине во вторник, 10 января, будет с осадками в некоторых регионах. Синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами до 30 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Карта погоды от Укргидрометцентра

Прогноз погоды в Украине на 10 января

По территории страны будет облачно с прояснениями. В западных областях, на Закарпатье и в Карпатах ожидается дождь с мокрым снегом. В северных, Винницкой и Черкасской областях днем пройдет дождь. Больше существенных осадков не ожидается.

Синоптики прогнозируют южный ветер с переходом на западный со скоростью 7-12 м/с. В западных областях порывы достигнут 15-20 м/с, на высокогорье Карпат ожидается до — 25-30 м/с.

Температура воздуха ночью составит +1…+6°С, на северо-востоке — 0…-2°С. Днем в западных и северных областях столбики термометров будут фиксировать +4…+9 °С. В других регионах будет +8…+13 °С. В Крыму ночью ожидается +4…+9 °С, а днем — +11…+16 °С.

Прогноз погоды на Киевщине 10 января

В Киевской области также будет облачно с прояснениями.

Ночью существенных осадков не предвидится, а днем возможен дождь.

Ветер будет южный с порывами 7-12 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит +1…+6 °С, а днем - +4…+9 °С.

В Киеве ночью синоптики прогнозируют +2…+4°С, а днем —+7…+9°С.

Прогноз погоды от Кибальчича

Кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич сообщает, что в пятницу, 10 января, небольшие дожди пройдут в западных областях.

На остальной Украине существенных осадков не будет. Также местами возможен туман.

Ветер южной четверти будет с порывами 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +2…+7 °С, а днем +8…+13 °С, в Крыму местами - +14…+16 °С.

Дождь Кибальчич прогнозирует в пятницу в западных, днем и северных, Винницкой и Черкасской областях, а на западе страны с мокрым снегом.

Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях в Украине

10 января на Закарпатье и в Карпатах значительные осадки в виде дождя и мокрого снега, в западных областях порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

Следовательно, объявлен I уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения

транспорта.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Напомним, январь будет уникальным для астрономических наблюдений. Ночью можно будет увидеть парад планет, насладиться сиянием Волчьей Луны и наблюдать противостояние Марса.

Также синоптики предупредили о резких изменениях погоды в Украине. Они произойдут в течение недели с 6 по 12 января.