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Погода здивує — синоптики попередили декілька областей

9 січня 2025 20:47
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Україні завтра, 10 січня, буде місцями з опадами
Люди взимку. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні у вівторок, 10 січня, буде з опадами у деяких регіонах. Синоптики прогнозують сильний вітер з поривами до 30 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Карта погоди від Укргідрометцентру

Прогноз погоди в Україні на 10 січня

По території країни буде хмарно з проясненнями. У західних областях, на Закарпатті та в Карпатах очікується дощ із мокрим снігом. У північних, Вінницькій та Черкаській областях вдень пройде дощ. Більше істотних опадів не очікується.

Синоптики прогнозують південний вітер з переходом на західний зі швидкістю 7-12 м/с. У західних областях пориви сягнуть 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат очікується до — 25-30 м/с.

Температура повітря вночі складе +1…+6 °С, на північному сході — 0…-2 °С. Вдень у західних та північних областях стовпчики термометрів фіксуватимуть +4…+9 °С. В інших регіонах буде +8…+13 °С. У Криму вночі очікуєтьс +4…+9 °С, а вдень — +11…+16 °С.

Прогноз погоди на Київщині 10 січня

У Київській області також буде хмарно з проясненнями.

Вночі істотних опадів не передбачається, а вдень можливий дощ.

Вітер буде південний з поривами 7-12 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме +1…+6 °С, а вдень — +4…+9 °С.

У Києві вночі синоптики прогнозують +2…+4 °С, а вдень — +7…+9 °С.  

Прогноз погоди від Кібальчича

Кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич повідомляє, що у п'ятницю, 10 січня, невеликі дощі пройдуть у західних областях.

На решті України істотних опадів не буде. Також подекуди можливий туман.

Вітер південної чверті буде з поривами 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +2…+7 °С, а вдень +8…+13 °С, у Криму місцями — +14…+16 °С.

Дощ Кібальчич прогнозує в п'ятницю у західних, вдень і північних, Вінницькій та Черкаській областях, а на заході країни з мокрим снігом.

Попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища в Україні

10 січня на Закарпатті та в Карпатах значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, у західних областях пориви вітру 15-20
м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с.

Відтак, оголошено I рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху
транспорту.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Нагадаємо, січень буде унікальним для астрономічних спостережень. Вночі можна буде побачити парад планет, насолодитися сяйвом Вовчого Місяця та спостерігати протистояння Марса.

Також синоптики попередили про різкі зміни погоди в Україні. Вони стануться впродовж тижня з 6 до 12 січня. 

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