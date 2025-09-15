Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Погода в Украине сегодня — в каких регионах будут ливни

Погода в Украине сегодня — в каких регионах будут ливни

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 06:25
Погода сегодня 15 сентября в Украине — Укргидрометцентр
Девушка идет по улице во время дождя. Фото: Виталий Носач/РБК-Украина

Прогноз погоды в Украине на понедельник, 15 сентября, дали синоптики. Будет переменная облачность. В некоторых регионах ожидаются ливни.

Об этом в воскресенье, 14 сентября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Реклама
Читайте также:

Какая погода будет в Украине 15 сентября

Погода в Украине 15 сентября 2025 года
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

В западных областях пройдут умеренные дожди. На Закарпатье и в Карпатах местами возможны ливни и грозы. На остальной территории без осадков. Преимущественно юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с.

Ночью столбики термометров снизятся до +8...+13 °С, но на побережье морей будет теплее — +14...+19 °С. Днем воздух прогреется до +20...+25 °С, но в западных областях — всего +16...+21 °С.

Температуры в Украине 15 сентября 2025 года
Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет переменная облачность, без осадков. Скорость юго-восточного ветра достигнет 7–12 м/с. Ночью в столице будет +11...+13 °С, а в Киевской области — +8...+13 °С. Днем в Киеве потеплеет до +21...+23 °С, а за пределами столицы — до +20...+25 °С.

Напомним, в Одессе еще царит бабье лето. Вода в море днем прогревается до +21...+22 °С — можно купаться.

Ранее Наталка Диденко сообщила, когда в Украину придут дожди и похолодание. Ливни и снижение температуры в некоторых регионах будут уже 17 сентября.

погода Укргидрометцентр сентябрь прогнозы синоптик погода в Украине
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации