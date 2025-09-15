Погода сегодня 15 сентября в Украине — Укргидрометцентр

Девушка идет по улице во время дождя. Фото: Виталий Носач/РБК-Украина

Прогноз погоды в Украине на понедельник, 15 сентября, дали синоптики. Будет переменная облачность. В некоторых регионах ожидаются ливни.

Об этом в воскресенье, 14 сентября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Какая погода будет в Украине 15 сентября

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

В западных областях пройдут умеренные дожди. На Закарпатье и в Карпатах местами возможны ливни и грозы. На остальной территории без осадков. Преимущественно юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с.

Ночью столбики термометров снизятся до +8...+13 °С, но на побережье морей будет теплее — +14...+19 °С. Днем воздух прогреется до +20...+25 °С, но в западных областях — всего +16...+21 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет переменная облачность, без осадков. Скорость юго-восточного ветра достигнет 7–12 м/с. Ночью в столице будет +11...+13 °С, а в Киевской области — +8...+13 °С. Днем в Киеве потеплеет до +21...+23 °С, а за пределами столицы — до +20...+25 °С.

Напомним, в Одессе еще царит бабье лето. Вода в море днем прогревается до +21...+22 °С — можно купаться.

Ранее Наталка Диденко сообщила, когда в Украину придут дожди и похолодание. Ливни и снижение температуры в некоторых регионах будут уже 17 сентября.