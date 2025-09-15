Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Погода в Україні сьогодні — в якіх регіонах будуть зливи

Погода в Україні сьогодні — в якіх регіонах будуть зливи

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 06:25
Погода сьогодні 15 вересня в Україні — Укргідрометцентр
Дівчина йде вулицею під час дощу. Фото: Віталій Носач/РБК-Україна

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 15 вересня, надали синоптики. Буде мінлива хмарність. У деяких регіонах очікуються зливи.

Про це в неділю, 14 вересня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Реклама
Читайте також:

Яка погода буде в Україні 15 вересня 

Погода в Україні 15 вересня 2025 року
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

У західних областях пройдуть помірні дощі. На Закарпатті та в Карпатах місцями можливі зливи та грози. На решті території без опадів. Переважно південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с.  

Уночі стовпчики термометрів знизяться до +8...+13 °С, але на узбережжі морів буде тепліше — +14...+19 °С. Удень повітря прогріється до +20...+25 °С, але в західних областях — лише +16...+21 °С.

Температури в Україні 15 вересня 2025 року
Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде мінлива хмарність, без опадів. Швидкість південно-східного вітру сягне 7–12 м/с. Уночі у столиці буде +11...+13 °С, а на Київщині — +8...+13 °С. Удень у Києві потеплішає до +21...+23 °С, а за межами столиці — до +20...+25 °С.

Нагадаємо, в Одесі ще панує бабине літо. Вода в морі вдень прогрівається до +21...+22 °С — можна купатися.

Раніше Наталка Діденко повідомила, коли в Україну прийдуть дощі й похолодання. Зливи та зниження температури в деяких регіонах будуть уже 17 вересня.

погода Укргідрометцентр вересень прогнози синоптик погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації