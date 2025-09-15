Погода сьогодні 15 вересня в Україні — Укргідрометцентр

Дівчина йде вулицею під час дощу. Фото: Віталій Носач/РБК-Україна

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 15 вересня, надали синоптики. Буде мінлива хмарність. У деяких регіонах очікуються зливи.

Про це в неділю, 14 вересня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 15 вересня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

У західних областях пройдуть помірні дощі. На Закарпатті та в Карпатах місцями можливі зливи та грози. На решті території без опадів. Переважно південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с.

Уночі стовпчики термометрів знизяться до +8...+13 °С, але на узбережжі морів буде тепліше — +14...+19 °С. Удень повітря прогріється до +20...+25 °С, але в західних областях — лише +16...+21 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде мінлива хмарність, без опадів. Швидкість південно-східного вітру сягне 7–12 м/с. Уночі у столиці буде +11...+13 °С, а на Київщині — +8...+13 °С. Удень у Києві потеплішає до +21...+23 °С, а за межами столиці — до +20...+25 °С.

Нагадаємо, в Одесі ще панує бабине літо. Вода в морі вдень прогрівається до +21...+22 °С — можна купатися.

Раніше Наталка Діденко повідомила, коли в Україну прийдуть дощі й похолодання. Зливи та зниження температури в деяких регіонах будуть уже 17 вересня.