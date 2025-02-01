Прогноз погоды в Украине 2 февраля - синоптики предупредили о похолодании

Люди идут в метель. Иллюстративное фото: Виктор Ковальчук / УНИАН

В Украине в воскресенье, 2 февраля, ожидается облачная погода. Стоит быть готовыми к мокрому снегу и гололеду. Самый высокий показатель температуры воздуха будет достигать +8 °С. Из-за сложных погодных условий водителям следует быть осторожными во время дорожного движения.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 2 февраля

В Украине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в восточных и юго-восточных областях, днем в западных и юго-западных областях ожидается небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами может быть гололедица. На остальной территории без существенных осадков.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью от -3...+2 °С, днем 0...+5 °С, на юге +3...+8 °С;

в Карпатах ночью -3...-8 °С, днем около 0 °С.

Погода в Украине 2 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 2 февраля

В Киеве будет облачно с прояснениями, однако без существенных осадков.

Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью от -3...+2 °С, днем 0...+5 °С;

в Киеве ночью около 0°, днем +2...+4 °С.

Погода в Киеве 2 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Meteoprog

Синоптики сообщают, что завтра на западе и юго-западе Украины будет облачно. Температура воздуха составит -1...+4 °С. На востоке столбики термометров будут на уровне 0...+5 °С.

На север и центр Украины ожидает переменная облачность, воздух местами прогреется до +7 °С. В южных областях в воскресенье будет теплее всего: 0...+6 °С, а в Крыму даже до +8 °С.

В то же время ожидается преимущественно западный ветер, 5-10 м/с.

В Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях днем пройдет небольшой дождь.

Погода в Украине. Фото: Meteoprog

В Киеве в воскресенье будет облачно с прояснениями, но осадков не ожидается. Ночью температура воздуха составит +1...+2 °С, а днем незначительно поднимется - до +3 °С. Ветер в течение суток будет западный, 4-5 м/с.

Скриншот прогноза Meteoprog

Напомним, астросиноптики назвали самые опасные дни с магнитными бурями для метеозависимых в феврале.

Кроме того, метеоролог Вера Балабух сообщила о том, каким образом изменения климата повлияют на агросектор в Украине.