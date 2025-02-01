Прогноз погоды в Украине 2 февраля - синоптики предупредили о похолодании

Погода ухудшается — синоптики дали прогноз на воскресенье
В Украине в воскресенье, 2 февраля, ожидается облачная погода. Стоит быть готовыми к мокрому снегу и гололеду. Самый высокий показатель температуры воздуха будет достигать +8 °С. Из-за сложных погодных условий водителям следует быть осторожными во время дорожного движения.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 2 февраля
В Украине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в восточных и юго-восточных областях, днем в западных и юго-западных областях ожидается небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами может быть гололедица. На остальной территории без существенных осадков.
Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью от -3...+2 °С, днем 0...+5 °С, на юге +3...+8 °С;
- в Карпатах ночью -3...-8 °С, днем около 0 °С.
Погода в Киеве 2 февраля
В Киеве будет облачно с прояснениями, однако без существенных осадков.
Ветер западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью от -3...+2 °С, днем 0...+5 °С;
- в Киеве ночью около 0°, днем +2...+4 °С.
Прогноз погоды от Meteoprog
Синоптики сообщают, что завтра на западе и юго-западе Украины будет облачно. Температура воздуха составит -1...+4 °С. На востоке столбики термометров будут на уровне 0...+5 °С.
На север и центр Украины ожидает переменная облачность, воздух местами прогреется до +7 °С. В южных областях в воскресенье будет теплее всего: 0...+6 °С, а в Крыму даже до +8 °С.
В то же время ожидается преимущественно западный ветер, 5-10 м/с.
В Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях днем пройдет небольшой дождь.
В Киеве в воскресенье будет облачно с прояснениями, но осадков не ожидается. Ночью температура воздуха составит +1...+2 °С, а днем незначительно поднимется - до +3 °С. Ветер в течение суток будет западный, 4-5 м/с.
Напомним, астросиноптики назвали самые опасные дни с магнитными бурями для метеозависимых в феврале.
Кроме того, метеоролог Вера Балабух сообщила о том, каким образом изменения климата повлияют на агросектор в Украине.
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