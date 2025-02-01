Прогноз погоди в Україні 2 лютого — синоптики попередили про похолодання

Люди йдуть в заметіль. Ілюстративне фото: Віктор Ковальчук / УНІАН

В Україні у неділю, 2 лютого, очікується хмарна погода. Варто бути готовими до мокрого снігу та ожеледиці. Найвищий показник температури повітря сягатиме +8 °С. Через складні погодні умови водіям варто бути обережними під час дорожнього руху.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 2 лютого

В Україні очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі у східних та південно-східних областях, вдень у західних та південно-західних областях очікується невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах подекуди може бути ожеледиця. На решті території без істотних опадів.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі від -3...+2 °С, вдень 0...+5 °С, на півдні +3...+8 °С;

в Карпатах вночі -3...-8 °С, вдень близько 0 °С.

Погода в Україні 2 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві 2 лютого

У Києві буде хмарно з проясненнями, проте без істотних опадів.

Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

по області вночі від -3...+2 °С, вдень 0...+5 °С;

у Києві вночі близько 0°, вдень +2...+4 °С.

Погода у Києві 2 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Meteoprog

Синоптики повідомляють, що завтра на заході та південному заході України буде хмарно. Температура повітря становитиме -1...+4 °С. На сході стовпчики термометрів будуть на рівні 0...+5 °С.

На північ та центр України очікує мінлива хмарність, повітря подекуди прогріється до +7 °С. У південних областях в неділю буде найтепліше: 0...+6 °С, а в Криму навіть до +8 °С.

Водночас очікується переважно західний вітер, 5-10 м/с.

У Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській та Харківській областях вдень пройде невеликий дощ.

Погода в Україні. Фото: Meteoprog

У Києві в неділю буде хмарно з проясненнями, але опадів не очікується. Вночі температура повітря становитиме +1...+2 °С, а вдень незначно підійметься — до +3 °С. Вітер протягом доби буде західний, 4-5 м/с.

Скриншот прогнозу Meteoprog

Нагадаємо, астросиноптики назвали найнебезпечніші дні з магнітними бурями для метеозалежних у лютому.

Окрім того, метеоролог Віра Балабух повідомила про те, яким чином зміни клімату вплинуть на агросектор в Україні.