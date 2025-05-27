Прогноз погоды на 28 мая - какой будет погода завтра

Погода готовит сюрпризы — придет ли в Украину долгожданное тепло
В среду, 28 мая, в Украине ожидается облачная погода с дождями разной интенсивности. В большинстве регионов из-за влияния атмосферных фронтов температура не поднимется.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Прогноз погоды на 28 мая
Только восточные области останутся вне поля зрения этих фронтов, поэтому там пройдет без осадков. Также без дождей ночью будет на Сумщине, а днем — в Николаевской и Херсонской областях.
В большинстве регионов страны пройдут умеренные дожди, а в отдельных районах Прикарпатья, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской областей, а также днем — на Житомирщине и Киевщине — ожидаются значительные осадки.
Ветер преимущественно юго-восточный, на западе — северо-западный, скоростью 7-12 м/с. Днем на Левобережье и в Карпатах возможны порывы ветра до 15-20 м/с.
Температура воздуха в западных областях ночью составит +7...+12 °С, днем — +13...+18 °С. На остальной территории ночью будет теплее — +13...+18 °С, а днем столбики термометров поднимутся до +18...+23 °С.
В восточных областях ожидается самая теплая погода — днем температура будет достигать +24...+27 °С.
Напомним, что завтра, в среду, 28 мая, над Одессой снова развернется пасмурное небо, и город укроется дождем. Столбики термометров опустятся, а с юга принесет свежий прохладный ветер, который время от времени будут сопровождать грозы.
Кроме того, синоптик Наталья Диденко сообщала, что 28 мая в Украине ожидается повышенная влажность и дождливая погода. Осадки снова охватят большинство регионов, тогда как на востоке страны сохранится преимущественно сухая и ясная атмосфера.
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