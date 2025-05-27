Прогноз погоды на 28 мая - какой будет погода завтра

Дождливая погода на улице. Фото: Новини.LIVE

В среду, 28 мая, в Украине ожидается облачная погода с дождями разной интенсивности. В большинстве регионов из-за влияния атмосферных фронтов температура не поднимется.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Прогноз погоды на 28 мая

Только восточные области останутся вне поля зрения этих фронтов, поэтому там пройдет без осадков. Также без дождей ночью будет на Сумщине, а днем — в Николаевской и Херсонской областях.

В большинстве регионов страны пройдут умеренные дожди, а в отдельных районах Прикарпатья, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской областей, а также днем — на Житомирщине и Киевщине — ожидаются значительные осадки.

Ветер преимущественно юго-восточный, на западе — северо-западный, скоростью 7-12 м/с. Днем на Левобережье и в Карпатах возможны порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха в западных областях ночью составит +7...+12 °С, днем — +13...+18 °С. На остальной территории ночью будет теплее — +13...+18 °С, а днем столбики термометров поднимутся до +18...+23 °С.

В восточных областях ожидается самая теплая погода — днем температура будет достигать +24...+27 °С.

Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Напомним, что завтра, в среду, 28 мая, над Одессой снова развернется пасмурное небо, и город укроется дождем. Столбики термометров опустятся, а с юга принесет свежий прохладный ветер, который время от времени будут сопровождать грозы.

Кроме того, синоптик Наталья Диденко сообщала, что 28 мая в Украине ожидается повышенная влажность и дождливая погода. Осадки снова охватят большинство регионов, тогда как на востоке страны сохранится преимущественно сухая и ясная атмосфера.