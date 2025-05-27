Прогноз погоди на 28 травня - якою буде погода завтра

Погода готує сюрпризи — чи прийде в Україну довгоочікуване тепло
У середу, 28 травня, в Україні очікується хмарна погода з дощами різної інтенсивності. У більшості регіонів через вплив атмосферних фронтів температура не підніметься.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Прогноз погоди на 28 травня
Лише східні області залишаться поза увагою цих фронтів, тому там пройде без опадів. Також без дощів вночі буде на Сумщині, а вдень — у Миколаївській та Херсонській областях.
У більшості регіонів країни пройдуть помірні дощі, а в окремих районах Прикарпаття, Вінниччини, Дніпропетровщини, Запоріжжя, а також вдень — на Житомирщині та Київщині — очікуються значні опади.
Вітер переважно південно-східний, на заході — північно-західний, швидкістю 7-12 м/с. Вдень на Лівобережжі та в Карпатах можливі пориви вітру до 15-20 м/с.
Температура повітря в західних областях вночі становитиме +7...+12 °С, вдень — +13...+18 °С. На решті території вночі буде тепліше — +13...+18 °С, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +18...+23 °С.
У східних областях очікується найтепліша погода — вдень температура сягатиме +24...+27 °С.
Нагадаємо, що завтра, в середу, 28 травня, над Одесою знову розгорнеться похмуре небо, і місто вкриється дощем. Стовпчики термометрів опустяться, а з півдня принесе свіжий прохолодний вітер, який час від часу супроводжуватимуть грози.
Крім того, синоптикиня Наталка Діденко повідомляла, що 28 травня в Україні очікується підвищена вологість і дощова погода. Опади знову охоплять більшість регіонів, тоді як на сході країни збережеться переважно суха і ясна атмосфера.
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