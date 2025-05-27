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Погода готує сюрпризи — чи прийде в Україну довгоочікуване тепло

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Дата публікації: 27 травня 2025 17:29
Прогноз погоди на 28 травня - якою буде погода завтра
Дощова погода на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У середу, 28 травня, в Україні очікується хмарна погода з дощами різної інтенсивності. У більшості регіонів через вплив атмосферних фронтів температура не підніметься. 

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоди на 28 травня

Лише східні області залишаться поза увагою цих фронтів, тому там пройде без опадів. Також без дощів вночі буде на Сумщині, а вдень — у Миколаївській та Херсонській областях.

У більшості регіонів країни пройдуть помірні дощі, а в окремих районах Прикарпаття, Вінниччини, Дніпропетровщини, Запоріжжя, а також вдень — на Житомирщині та Київщині — очікуються значні опади. 

Вітер переважно південно-східний, на заході — північно-західний, швидкістю 7-12 м/с. Вдень на Лівобережжі та в Карпатах можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря в західних областях вночі становитиме +7...+12 °С, вдень — +13...+18 °С. На решті території вночі буде тепліше — +13...+18 °С, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +18...+23 °С. 

У східних областях очікується найтепліша погода — вдень температура сягатиме +24...+27 °С.

Погода готує сюрпризи — чи прийде в Україну довгоочікуване тепло - фото 2
Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Нагадаємо, що завтра, в середу, 28 травня, над Одесою знову розгорнеться похмуре небо, і місто вкриється дощем. Стовпчики термометрів опустяться, а з півдня принесе свіжий прохолодний вітер, який час від часу супроводжуватимуть грози.

Крім того, синоптикиня Наталка Діденко повідомляла, що 28 травня в Україні очікується підвищена вологість і дощова погода. Опади знову охоплять більшість регіонів, тоді як на сході країни збережеться переважно суха і ясна атмосфера.

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Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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