Погода в Украине 5 сентября — где завтра ждать жару

В Украине в пятницу, 5 сентября, будет сухая и малооблачная погода. Осадков не предвидится, но ночи будут холодными.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Погода в Украине 5 сентября

Синоптики рассказали, что завтра осадков не ожидается. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +9...+14 °C, но уже днем поднимется до +21...+26 °С. В то же время на западе и юге страны ночью столбики термометров будут показывать +12...+17 °С, а днем +24...+29 °С.

Напомним, ранее прогноз погоды на завтра дала синоптик Наталья Диденко. Местами температура воздуха повысится до +33 °C.

А во Львове температура воздуха повысится до +30 °C. Синоптики осадков не предвидят.