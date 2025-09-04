Погода в Украине 5 сентября — где завтра ждать жару

Погода готовит сюрприз — прогноз Укргидрометцентра на завтра
В Украине в пятницу, 5 сентября, будет сухая и малооблачная погода. Осадков не предвидится, но ночи будут холодными.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 5 сентября
Синоптики рассказали, что завтра осадков не ожидается. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +9...+14 °C, но уже днем поднимется до +21...+26 °С. В то же время на западе и юге страны ночью столбики термометров будут показывать +12...+17 °С, а днем +24...+29 °С.
Напомним, ранее прогноз погоды на завтра дала синоптик Наталья Диденко. Местами температура воздуха повысится до +33 °C.
А во Львове температура воздуха повысится до +30 °C. Синоптики осадков не предвидят.
