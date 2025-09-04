Видео
Погода готовит сюрприз — прогноз Укргидрометцентра на завтра

Погода готовит сюрприз — прогноз Укргидрометцентра на завтра

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 17:32
Погода в Украине 5 сентября — где завтра ждать жару
Жаркая погода. Фото: Новини.LIVE

В Украине в пятницу, 5 сентября, будет сухая и малооблачная погода. Осадков не предвидится, но ночи будут холодными.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Погода в Украине 5 сентября

Синоптики рассказали, что завтра осадков не ожидается. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.

Погода в Україні 5 вересня
Прогноз погоды на 5 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +9...+14 °C, но уже днем поднимется до +21...+26 °С. В то же время на западе и юге страны ночью столбики термометров будут показывать +12...+17 °С, а днем +24...+29 °С.

Напомним, ранее прогноз погоды на завтра дала синоптик Наталья Диденко. Местами температура воздуха повысится до +33 °C.

А во Львове температура воздуха повысится до +30 °C. Синоптики осадков не предвидят.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
